США погодили можливий продаж Україні обладнання для обслуговування систем Patriot на суму $105 млн

США погодили можливий продаж Україні обладнання для обслуговування систем Patriot. Ілюстраційне фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Державний департамент США схвалив можливу передачу Україні обладнання й послуг для підтримки боєготовності систем протиповітряної оборони Patriot. Орієнтовна вартість пакета становить близько 105 мільйонів доларів.

Про це повідомило Агентство з оборонного співробітництва та безпеки (DSCA), яке направило відповідне подання до Конгресу США.

Згідно із запитом, Україна планує отримати комплектуючі та послуги для технічного обслуговування Patriot. Йдеться, зокрема, про:

оновлення пускових установок M901 до модифікації M903,

постачання секретних і несекретних комплектів обладнання та запчастин,

технічну підтримку та навчання фахівців,

інші елементи логістичного забезпечення.

У Держдепартаменті зазначили, що така угода відповідає інтересам зовнішньої політики та національної безпеки США, оскільки посилює оборонний потенціал України — партнера, який «сприяє стабільності та економічному розвитку Європи».

Там також підкреслили, що підтримка допоможе Україні ефективніше реагувати на поточні та майбутні загрози, розширюючи її можливості з обслуговування та експлуатації систем ППО.

Виконавцями контракту мають стати RTX Corporation та Lockheed Martin. Для навчання українських спеціалістів і координації робіт до Європейського командування США можуть тимчасово направити приблизно п’ятьох урядових і п’ятнадцятьох цивільних американських експертів.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Уряд США наголосив, що потенційна угода не впливатиме на обороноздатність самих Сполучених Штатів і не змінить військовий баланс у регіоні. Остаточна вартість контракту може бути меншою та залежатиме від конкретних потреб і узгоджених умов.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що країна планує замовити у США 27 систем ППО Patriot.

Також повідомлялося, що Німеччина та США домовилися надати Україні п’ять додаткових Patriot.