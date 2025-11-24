  • понеділок

На Миколаївщині минулого тижня на грип та застуду більше хворіли діти

На Миколаївщині за минулий тиждень на грип більше всього хворіли діти. Архівне фото «МикВісті»На Миколаївщині за минулий тиждень на грип більше всього хворіли діти. Архівне фото «МикВісті»

Минулого тижня на Миколаївщині на грип та застуду захворіли 3068 людей, серед яких, 15 випадків коронавірусу. Більшість госпіталізованих до лікарень — це діти до 4 років.

Як повідомили в Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України, більшість хворих — 2028 дітей, 1040 хворих — дорослі.

До медичних закладів госпіталізували 100 пацієнтів, у тому числі трьох із COVID-19. Найбільшу частку серед тих, хто потребував стаціонарного лікування, становлять діти: 30% — віком 0–4 роки, 18% — віком 5–14 років. Частка дорослих від 30 років складає 40% від загальної кількості госпіталізованих.

В межах епідсезону проти грипу вакцинували 292 людини, з них 11 медпрацівників, 51 дитина до 5 років, 47 осіб із групи медичного ризику та 182 представники інших категорій населення.

У вірусологічній лабораторії центру протягом тижня обстежили 147 пацієнтів. Позитивний результат отримали 27 зразків (21,5%). Віруси грипу А чи В цього тижня не виявляли, натомість у всіх позитивних випадках — збудник COVID-19.

Раніше повідомлялось, що у Миколаївській області зафіксували зниження захворюваності на грип, гострі респіраторні інфекції та коронавірус.

