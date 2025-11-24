На Миколаївщині минулого тижня на грип та застуду більше хворіли діти
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
21:07, 24 листопада, 2025
-
Минулого тижня на Миколаївщині на грип та застуду захворіли 3068 людей, серед яких, 15 випадків коронавірусу. Більшість госпіталізованих до лікарень — це діти до 4 років.
Як повідомили в Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України, більшість хворих — 2028 дітей, 1040 хворих — дорослі.
До медичних закладів госпіталізували 100 пацієнтів, у тому числі трьох із COVID-19. Найбільшу частку серед тих, хто потребував стаціонарного лікування, становлять діти: 30% — віком 0–4 роки, 18% — віком 5–14 років. Частка дорослих від 30 років складає 40% від загальної кількості госпіталізованих.
В межах епідсезону проти грипу вакцинували 292 людини, з них 11 медпрацівників, 51 дитина до 5 років, 47 осіб із групи медичного ризику та 182 представники інших категорій населення.
У вірусологічній лабораторії центру протягом тижня обстежили 147 пацієнтів. Позитивний результат отримали 27 зразків (21,5%). Віруси грипу А чи В цього тижня не виявляли, натомість у всіх позитивних випадках — збудник COVID-19.
Раніше повідомлялось, що у Миколаївській області зафіксували зниження захворюваності на грип, гострі респіраторні інфекції та коронавірус.
Останні новини про: Миколаївщина
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.