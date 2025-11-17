  • понеділок

Захворюваність на грип та застуди у Миколаївській області знизилась, але більшість госпіталізованих — діти

Архівне фото «МикВісті»Захворюваність на грип та застуди у Миколаївській області знизилась. Архівне фото «МикВісті»

У Миколаївській області минулого тижня зафіксували зниження захворюваності на грип, гострі респіраторні інфекції та коронавірус. Водночас медики повідомляють, що більшість пацієнтів, яких госпіталізують, — це діти віком до 14 років.

За даними Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб, протягом тижня в області захворіли 2 953 людини, серед них — 47 випадків COVID-19. Рівень захворюваності залишається нижчим за епідемічний поріг на 45,5%.

Порівняно з позаминулим тижнем показник знизився на 5,3%. Серед дітей захворюваність зменшилася на 2,1% (1 862 випадки проти 1 902), серед дорослого населення — на 10,2% (1 091 випадок проти 1 215).

До лікарень госпіталізували 65 людей з грипом та ГРВІ, у тому числі одного пацієнта з коронавірусом. До реанімаційних відділень та відділень інтенсивної терапії не потрапив ніхто. Серед усіх госпіталізованих найбільше дітей: віком 0–4 роки — 52,3%, віком 5–14 років — 20%.

Летальних випадків за тиждень не зафіксовано.

З початку епідемічного сезону проти грипу щеплено 280 людей. Серед них — 11 медичних працівників, 47 дітей до 5 років, 46 осіб із групи медичного ризику та 175 людей з інших категорій.

У вірусологічній лабораторії обстежили 121 хворого. Позитивний результат отримали у 26 випадках (21,5%). Віруси грипу типів А і В не виявлені. У всіх 26 випадках лабораторно підтвердили коронавірус COVID-19.

Нагадаємо, у Первомайській громаді місцевим закладам охорони здоров’я бракує 34 лікарів різних спеціальностей. Щоб вирішити проблему, міська рада готується ухвалити цільову програму «Медичні кадри» на 2026–2030 роки.

