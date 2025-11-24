  • понеділок

Клуб

Понад 7 годин без світла: жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики

Коли вимикатимуть світло 25 листопада на Миколаївщині. Архівне фото «МикВісті»Коли вимикатимуть світло 25 листопада на Миколаївщині. Архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві та по області у вівторок, 25 листопада, очікуються планові відключення електроенергії. Залежно від черги деякі споживачі будуть без світла понад сім годин.

У «Миколаївобленерго» оприлюднили попередній прогноз застосування ГПВ, які діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 — 00:00-02:30; 14:30-18:30
Всього: 6 годин 30 хвилин

1.2 — 06:00-09:30; 16:30-20:00
Всього: 7 годин

2.1 — 09:30-13:00; 20:00-23:30
Всього: 7 годин

2.2 — 09:30-13:00; 16:30-20:00
Всього: 7 годин

3.1 — 09:30-13:00; 20:00-23:30
Всього: 7 годин

3.2 — 00:00-00:30; 06:00-09:30; 16:30-20:00
Всього: 7 годин 30 хвилин

4.1 — 02:30-06:00; 16:30-20:00
Всього: 7 годин

4.2 — 06:00-09:30; 13:00-16:30; 23:30-00:00
Всього: 7 годин 30 хвилин

5.1 — 00:00-00:30; 09:30-13:00; 20:00-23:30
Всього: 7 годин 30 хвилин

5.2 — 02:30-06:00; 13:00-16:30; 23:30-00:00
Всього: 7 годин 30 хвилин

6.1 — 06:00-09:30; 13:00-16:30; 23:30-00:00
Всього: 7 годин 30 хвилин

6.2 — 00:00-02:30; 13:00-16:30
Всього: 6 годин

Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися протягом доби. Актуальний стан за вашою адресою можна перевірити на сайті: https://off.energy.mk.ua/.

«МикВісті» писали, що перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков розповів про готовність соціальної сфери міста до ймовірних тривалих відключень електроенергії та тепла через російські обстріли.

новини

На Миколаївщині зареєстрували понад 400 айті-підприємців за 10 місяців

Світлана Іванченко
новини

ЄС утримався від коментарів щодо позиції США по Кінбурну, але наголосив на важливості контролю морських портів

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві встановили 25 контейнерів для збору кришечок: виручені кошти йдуть на протезування

Анна Гакман
новини

Сподіваємось, це вдасться, — протиаварійні роботи у Будинку офіцерів флоту планують розпочати у 2027 році

Анна Гакман
новини

У Південноукраїнську люди вимагають пом’якшити графіки відключень світла

Альона Коханчук
