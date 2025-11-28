Якими будуть вимкнення електрики 29 листопада: оприлюднили попередні графіки

Жителів Миколаївщини попередили про відключення світла. Архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві та по області у четвер, 29 листопада, очікуються планові відключення електроенергії.

Про це повідомили в «Миколаївобленерго».

Погодинні графіки діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59.

Тривалість погодинних відключень у розрізі підчерг:

1.1 – 11:30–15:00

Всього: 3 години 30 хвилин

1.2 – 15:00–18:30; 22:00–23:30

Всього: 5 годин

2.1 – 11:30–15:00; 18:30–22:00

Всього: 7 годин

2.2 – 11:30–15:00; 18:30–22:00

Всього: 7 годин

3.1 – 08:00–11:30

Всього: 3 години 30 хвилин

3.2 – 12:30–17:30

Всього: 5 годин

4.1 – 11:30–15:00; 18:30–20:30

Всього: 5 годин 30 хвилин

4.2 – 15:00–18:30

Всього: 3 години 30 хвилин

5.1 – 10:30–11:30; 15:00–18:30

Всього: 4 години 30 хвилин

5.2 – 08:00–11:30; 22:00–23:30

Всього: 5 годин

6.1 – 08:00–11:30; 18:30–20:30

Всього: 5 годин 30 хвилин

6.2 – 15:00–18:30

Всього: 3 години 30 хвилин

Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися протягом доби. Актуальний стан за вашою адресою можна перевірити на сайті: https://off.energy.mk.ua/.

