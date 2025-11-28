Якими будуть вимкнення електрики 29 листопада: оприлюднили попередні графіки
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
20:20, 28 листопада, 2025
-
У Миколаєві та по області у четвер, 29 листопада, очікуються планові відключення електроенергії.
Про це повідомили в «Миколаївобленерго».
Погодинні графіки діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59.
Тривалість погодинних відключень у розрізі підчерг:
- 1.1 – 11:30–15:00
Всього: 3 години 30 хвилин
- 1.2 – 15:00–18:30; 22:00–23:30
Всього: 5 годин
- 2.1 – 11:30–15:00; 18:30–22:00
Всього: 7 годин
- 2.2 – 11:30–15:00; 18:30–22:00
Всього: 7 годин
- 3.1 – 08:00–11:30
Всього: 3 години 30 хвилин
- 3.2 – 12:30–17:30
Всього: 5 годин
- 4.1 – 11:30–15:00; 18:30–20:30
Всього: 5 годин 30 хвилин
- 4.2 – 15:00–18:30
Всього: 3 години 30 хвилин
- 5.1 – 10:30–11:30; 15:00–18:30
Всього: 4 години 30 хвилин
- 5.2 – 08:00–11:30; 22:00–23:30
Всього: 5 годин
- 6.1 – 08:00–11:30; 18:30–20:30
Всього: 5 годин 30 хвилин
- 6.2 – 15:00–18:30
Всього: 3 години 30 хвилин
Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися протягом доби. Актуальний стан за вашою адресою можна перевірити на сайті: https://off.energy.mk.ua/.
Нагадаємо, раніше Міністерство освіти порадило школам перенести канікули і перейти на шестиденний графік навчаннях через складну зиму.
Останні новини про: Відключення електроенергії
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.