Міністерство освіти радить школам перенести канікули і перейти на шестиденний графік навчаннях через складну зиму

В Одесі планують виділити ₴100 млн на щомісячні доплати для освітян. Фото: архів «МикВісті»В Одесі планують виділити ₴100 млн на щомісячні доплати для освітян. Фото: архів «МикВісті»

Міністерство освіти і науки України закликало школи заздалегідь підготуватися до можливих тривалих відключень електроенергії взимку та порадила розглянути варіанти зміни структури навчального процесу.

Про це йдеться у відомчому листі МОН, надісланому керівникам освітніх департаментів, повідомляє Освіта.ua.

У міністерстві пояснюють, що через ризики масштабних блекаутів навчальний процес має гнучко підлаштовуватися під нові умови. Так як школи мають повну автономію у складані структури навчального року, Міністерство освіти пропонує декілька кроків, аби справитися з викликами зимових відключень світла:

  • Перенести частину занять із зимових місяців на червень 2026 року ( окрім випускних класів),
  • Збільшити тривалість зимових канікул за рахунок скорочення або перенесення весняних,
  • Перехід на шестиденний навчальний тиждень,
  • робота у дві зміни для ефективнішого використання світлового дня.

Також у міністерстві пропонують розглянути асинхронний формат навчання, коли учні можуть засвоювати матеріал автономно, без прив’язки до електроживлення. Для цього рекомендується надати їм доступ до дистанційних платформ та заздалегідь завантажити навчальні матеріали на період з листопада по лютий. Окремо, на думку міністерство, потрібно учнів забезпечити паперовими підручниками або роздрукованими матеріалами. Школи мають активно використовувати платформу «Всеукраїнська школа онлайн» та запровадити консультації, через ущільнення матеріалу.

Крім того, у міністерстві нагадують, що школи, учні та батьки повинні мати спільний каналу зв’язку: це можуть бути месенджери, Google Classroom або інші платформи. У разі відсутності мобільного зв’язку інформацію рекомендують дублювати на стендах біля школи або надсилати SMS.

Школам також радять підготувався до довгих блекаутів: мати запас технічної та питної води, а також харчових продуктів тривалого зберігання на щонайменше 48 годин перебування учнів у закладі. Кожен навчальний заклад повинен адаптувати рекомендації з урахуванням місцевих умов та безпекової ситуації, провести інструктажі та опрацювати всі можливі варіанти організації навчання, щоб забезпечити його безперервність навіть у складних умовах.

Нагадаємо, у будинку культури на Миколаївщині відкрили тимчасову школу з укриттям та освітнім центром за понад 3 мільйони гривень.

