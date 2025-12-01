На Миколаївщині за тиждень народилось 59 малюків, серед них двійня

На Миколаївщині за тиждень народилось 59 дитей. Ілюстративне фото: МОЗ

Минулого тижня з 24 по 30 листопада на Миколаївщині народилось 59 дітей, з них — одна двійня.

Про це повідомили в Миколаївській ОВА. Серед немовлят 37 дівчаток та 22 хлопчика.

З найменшою вагою у 2330 грам народилась дитина в КНП Миколаївської міської ради «Пологовий будинок №3».

За інформацією пресслужби Миколаївської міської ради, в обласному центрі з 21 по 28 листопада, народилось 43 немовляти: 23 дівчинки та 20 хлопчиків. Серед немовлят — одна двійня.

