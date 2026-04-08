 В Україні роботодавці отримали ₴2,7 млрд штрафів за відсутність людей з інвалідністю у штаті

В Україні штрафи за непрацевлаштування людей з інвалідністю перевищили ₴2,7 млрд

Минулого року понад 8,6 тисячі компаній в Україні отримали штрафи за невиконання нормативу щодо працевлаштування людей з інвалідністю. Загальна сума санкцій склала 2,76 мільярди гривень.

Про це свідчать дані Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, повідомляє Опендатабот.

Сума штрафів за відсутність людей з інвалідністю в штаті. Інфографіка: Опендатабот

У середньому кожна компанія має сплатити 317 тисяч гривень штрафу, що на 20% більше, ніж у 2024 році.

Всього в Україні торік під норматив підпадали понад 88,7 тисяч компаній, де працює від восьми осіб. Лише близько 10% роботодавців не виконали вимогу щодо працевлаштування людей з інвалідністю. Для порівняння, у 2023 році порушників було 17,5%, а до початку повномасштабної війни — лише 2,5%.

Кількість роботодавців, які повинні працевлаштувати людей з інвалідністю. Інфографіка: Опендатабот

Нагадаємо, що медиків запрошують на роботу у лікарню міста Баштанки у Миколаївській області. Влада обіцяє натомість забезпечити їх житлом.

