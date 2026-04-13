В Австралії армію вперше очолить жінка

У липні генерал-лейтенантка Сьюзен Койл очолить Сухопутні війська Австралії. Це вперше в історії країни командувачем армії стане жінка.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Сьюзен Койл змінить на цій посаді генерал-лейтенанта Саймон Стюарт.

«З липня у нас буде перша жінка-командувач армії за 125-річну історію австралійської армії», — заявив прем’єр-міністр Ентоні Албанезе.

Міністр оборони Річард Марлес назвав це призначення «історичним моментом».

«Досягнення Сьюзен матиме велике значення для жінок, які сьогодні служать в Австралійських силах оборони, а також для тих, хто лише розглядає можливість служби в майбутньому», — зазначив він.

Призначення Сьюзен Койл відбувається на тлі прагнення австралійських збройних сил збільшити кількість жінок у своїх лавах. Водночас армія стикається з хвилею звинувачень у системних сексуальних домаганнях і дискримінації.

Наразі жінки становлять близько 21% особового складу Австралійських сил оборони (ADF) і 18,5% серед керівних посад. У ADF поставили за мету збільшити цей показник до 25% до 2030 року.

55-річна Сьюзен Койл вступила до армії у 1987 році й відтоді обіймала низку керівних посад. Зокрема, вона відповідала за напрям інформаційної війни, а також працювала на керівних посадах під час операцій на Близькому Сході та в Афганістані. З липня 2024 року вона обіймала посаду начальниці об'єднаних можливостей.

