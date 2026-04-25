 Запущено новий освітній курс про цифрові зміни у Силах оборони

У застосунку «Армія+» запустили курс з цифрової трансформації Сил оборони

В Україні запустили курс цифрової трансформації Сил Оброни. Фото: УНН

У застосунку «Армія+» запустили новий освітній курс про цифрові зміни у Силах оборони. Він пояснює, як вони впроваджуються та функціонують.

Про це повідомили у Міністерстві оборони.

У відомстві поінформували, що курс є базовим та орієнтований на військових та спеціалістів, які працюють або планують працювати у сфері цифрової трансформації. Навчання допомагає зрозуміти, як влаштована система, які функції виконують її учасники та як цифрові інструменти впроваджуються у роботу.

«Курс складається з дев’яти уроків і охоплює всі етапи роботи з цифровими рішеннями. Учасники дізнаються, як визначати потреби підрозділу, працювати з даним й системами та впроваджувати нові рішення та зміни», — повідомили в Міноборони.

У застосунку «Армія+» доступні 23 навчальні курси, зокрема з тактики, роботи з безпілотниками, протидії дронам, зв’язку, кібербезпеки та планування бою. За даними розробників, навчання вже проходять сотні тисяч військовослужбовців.

Нагадаємо, що військові можуть отримати посилки через «Нову пошту» за 1 гривню у прифронтових регіонах.

