Після стабілізації зернового коридору компанія «Кернел» продає власний флот
Марія Хаміцевич
18:21, 07 травня, 2026
Компанія «Кернел» продала балкер Rotterdam Pearl V, який придбала наприкінці 2023 року, та розглядає можливість повної відмови від власного флоту.
Про це йдеться у релізі компанії.
У «Кернел» зазначили, що продаж судна може свідчити про зміну стратегії компанії — замість володіння власними суднами планують зробити ставку на операційну гнучкість.
Балкер вантажопідйомністю 55 тисяч тонн був частиною антикризової стратегії у 2023–2024 роках. Тоді через дефіцит фрахту та високі ставки компанія використовувала власні судна для стабільного експорту продукції.
Після стабілізації роботи зернового коридору та збільшення кількості доступного тоннажу потреба у власному флоті зменшилася.
Наразі у флоті компанії залишився лише танкер MAVKA вантажопідйомністю 13,5 тисячі тонн, який використовують для перевезення рослинної олії.
Нагадаємо, що 3 травня російські безпілотники атакували порт Чорноморська в Одеській області, внаслідок чого зазнав пошкоджень термінал компанії «Кернел» із перевалки рослинної олії.
