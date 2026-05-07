 «Кернел» розглядає відмову від власних суден

Після стабілізації зернового коридору компанія «Кернел» продає власний флот

Компанія «Кернел» продала балкер Rotterdam Pearl V, який придбала наприкінці 2023 року, та розглядає можливість повної відмови від власного флоту.

Про це йдеться у релізі компанії.

У «Кернел» зазначили, що продаж судна може свідчити про зміну стратегії компанії — замість володіння власними суднами планують зробити ставку на операційну гнучкість.

Балкер вантажопідйомністю 55 тисяч тонн був частиною антикризової стратегії у 2023–2024 роках. Тоді через дефіцит фрахту та високі ставки компанія використовувала власні судна для стабільного експорту продукції.

Після стабілізації роботи зернового коридору та збільшення кількості доступного тоннажу потреба у власному флоті зменшилася.

Наразі у флоті компанії залишився лише танкер MAVKA вантажопідйомністю 13,5 тисячі тонн, який використовують для перевезення рослинної олії.

Нагадаємо, що 3 травня російські безпілотники атакували порт Чорноморська в Одеській області, внаслідок чого зазнав пошкоджень термінал компанії «Кернел» із перевалки рослинної олії.

