Після стабілізації зернового коридору компанія «Кернел» продає власний флот

Компанія «Кернел» продала балкер Rotterdam Pearl V, який придбала наприкінці 2023 року, та розглядає можливість повної відмови від власного флоту.

У «Кернел» зазначили, що продаж судна може свідчити про зміну стратегії компанії — замість володіння власними суднами планують зробити ставку на операційну гнучкість.

Балкер вантажопідйомністю 55 тисяч тонн був частиною антикризової стратегії у 2023–2024 роках. Тоді через дефіцит фрахту та високі ставки компанія використовувала власні судна для стабільного експорту продукції.

Після стабілізації роботи зернового коридору та збільшення кількості доступного тоннажу потреба у власному флоті зменшилася.

Наразі у флоті компанії залишився лише танкер MAVKA вантажопідйомністю 13,5 тисячі тонн, який використовують для перевезення рослинної олії.

