У Європі хочуть посилити захист розподільчих мереж

Європейські енергетичні компанії посилюють захист мереж, які не були спроектовані для витримування ракетних ударів, кібератак або атак дронів.

Про це пише Bloomberg.

Третина європейських розподільчих мереж низької напруги старші за 40 років, говориться у публікації.

Нині компанії інвестують у мобільні підстанції та трансформатори, чий сталевий корпус розширюється при ударі.

Спочатку ця технологія була розроблена для захисту від внутрішніх пошкоджень, але тепер її все частіше розглядають для інших сценаріїв, пише Bloomberg.

Зокрема, оператор шведської електромережі Hitachi Energy Ltd включив такі трансформатори в нову угоду.

– На заводі Hitachi Energy Ltd. у Людвіці, маленькому містечку за три години на схід від Стокгольма, не видно жодних роботів. Натомість, високо стійке обладнання, яке транспортує електрику з вітрових електростанцій або ядерних реакторів до споживачів, виготовляється вручну, – розповідає агентство.

У той же час Фінляндія, яка має 830-мильний кордон з Росією, вважається «золотим стандартом готовності до криз». Зокрема, оператор електромереж має склади з аварійними запасами, стратегічно розташовані по всій країні, зазначає Bloomberg.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у разі можливого конфлікту з НАТО енергетична інфраструктура може стати однією з головних цілей Росії. Країни Альянсу вже посилюють підготовку до таких загроз.