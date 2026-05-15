 Слідчого поліції викрили на вимаганні хабаря

Носи Миколаїв із собою

Підтримай МикВісті та отримай речі для тих, хто любить своє місто

Кількість наборів обмежена

Як отримати подарунок

  • субота

    16 травня, 2026

  • 13.5°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 16 травня , 2026 субота

  • Миколаїв • 13.5° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Шантажував мобілізацією родича: на Прикарпатті затримали поліцейського за вимагання хабаря у підприємця

  • 19:49, 15 травня, 2026

Слідчого поліції викрили на вимаганні хабаря, фото Офіс Генерального прокурораСлідчого поліції викрили на вимаганні хабаря, фото Офіс Генерального прокурора

На Прикарпатті викрили начальника слідчого відділу поліції на вимаганні 5 тисяч доларів у підприємця. За ці кошти посадовець обіцяв не втручатися у бізнес чоловіка та не притягувати до відповідальності його брата.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, поліцейський залякував підприємця мобілізацією родича, який фігурував у справі про фіктивні документи для РТЦК.

Для передачі хабаря правоохоронець залучив посередника, а саму зустріч призначив на одній із АЗС у Коломиї. Там його і затримали одразу після отримання всієї суми.

Наразі посадовцю повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди. Прокурори готують клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу та відсторонення від виконання службових обов'язків.

Варто нагадати, що на Миколаївщині посадовця Держпраці підозрюють у хабарях за успішно складені іспити.

Останні новини про: хабар

У Херсоні посадовця міськради підозрюють у «відкатах» за обслуговування Starlink у садочках
«Нульова толерантність до корупції», — у Херсонській МВА прокоментували затримання посадовця
Іспит за гроші: на Миколаївщині посадовця Держпраці підозрюють у хабарництві
Реклама
Читайте також:
новини
Нове авто та мільйонні заощадження: що в декларації директора електротрансу Миколаєва

Аліна Квітко
новини
«Ливнівка забилася сміттям, дах протікає» — у Миколаєві затопило квартири, ЖЕК обіцяє ремонт, якщо вистачить грошей

Юлія Бойченко
новини
Криза самоврядування у Південноукраїнську: мер знову виступив за військову адміністрацію

Юлія Лук’яненко
новини
Моторошне видовище на майданчику: миколаївці просять оновити дитяче містечко у Корабельному районі

Юлія Лук’яненко
новини
«Це вже не книгосховища», — начальник культури Любаров закликав миколаївців відвідувати бібліотеки

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: хабар

Іспит за гроші: на Миколаївщині посадовця Держпраці підозрюють у хабарництві
«Нульова толерантність до корупції», — у Херсонській МВА прокоментували затримання посадовця
У Херсоні посадовця міськради підозрюють у «відкатах» за обслуговування Starlink у садочках

«Ливнівка забилася, дах протікає»: у Миколаєві затопило житло, ЖЕК обіцяє ремонт, якщо будуть гроші

Моторошне видовище: миколаївці просять оновити дитяче містечко у Корабельному районі

5 годин тому

До +25°С і можливий дощ наприкінці: якою буде погода у Миколаєві та області на вихідних

Головне сьогодні