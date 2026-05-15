Шантажував мобілізацією родича: на Прикарпатті затримали поліцейського за вимагання хабаря у підприємця

Слідчого поліції викрили на вимаганні хабаря, фото Офіс Генерального прокурора

На Прикарпатті викрили начальника слідчого відділу поліції на вимаганні 5 тисяч доларів у підприємця. За ці кошти посадовець обіцяв не втручатися у бізнес чоловіка та не притягувати до відповідальності його брата.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, поліцейський залякував підприємця мобілізацією родича, який фігурував у справі про фіктивні документи для РТЦК.

Для передачі хабаря правоохоронець залучив посередника, а саму зустріч призначив на одній із АЗС у Коломиї. Там його і затримали одразу після отримання всієї суми.

Наразі посадовцю повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди. Прокурори готують клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу та відсторонення від виконання службових обов'язків.

