Шантажував мобілізацією родича: на Прикарпатті затримали поліцейського за вимагання хабаря у підприємця
-
19:49, 15 травня, 2026
-
-
- Таміла КсьонжикКореспондент
На Прикарпатті викрили начальника слідчого відділу поліції на вимаганні 5 тисяч доларів у підприємця. За ці кошти посадовець обіцяв не втручатися у бізнес чоловіка та не притягувати до відповідальності його брата.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
За даними слідства, поліцейський залякував підприємця мобілізацією родича, який фігурував у справі про фіктивні документи для РТЦК.
Для передачі хабаря правоохоронець залучив посередника, а саму зустріч призначив на одній із АЗС у Коломиї. Там його і затримали одразу після отримання всієї суми.
Наразі посадовцю повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди. Прокурори готують клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу та відсторонення від виконання службових обов'язків.
Варто нагадати, що на Миколаївщині посадовця Держпраці підозрюють у хабарях за успішно складені іспити.
Останні новини про: хабар
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.