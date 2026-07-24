Туристичний збір на Одещині перевищив ₴5,5 млн: у регіоні змінили ставки для іноземців

Туристичний збір в Одеській області зріс на 14%. Ілюстративне фото depositphotos

У першому півріччі 2026 року до місцевих бюджетів Одеської області надійшло 5,6 мільйона гривень туристичного збору, що на 14,1% (на 0,7 мільйона гривень) більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомили в Головному управлінні ДПС в Одеській області.

Із загальної суми надходжень 3,7 мільйона гривень сплатили фізичні особи, а 1,9 мільйона гривень — юридичні особи.

Водночас Одеська міська рада рішенням від 14 липня 2026 року № 4314-VIII внесла зміни до Положення про туристичний збір.

Відповідно до нових норм, ставку збору для іноземних громадян підвищено з 0,5% до 1% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на 1 січня звітного року. Для громадян України ставка залишилася на рівні 0,5%.

Крім того, зміни передбачають звільнення від сплати збору внутрішньо переміщених осіб, якщо адреса місця тимчасового проживання зазначена в їхній довідці про взяття на облік ВПО.

Варто нагадати, що в Одесі офіційно відкрили ще вісім пляжів, які пройшли необхідні перевірки та визнані безпечними для відпочинку. Загалом у місті наразі працюють 35 із 48 пляжних зон.