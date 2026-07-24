Туристичний збір на Одещині перевищив ₴5,5 млн: у регіоні змінили ставки для іноземців
-
- Таміла КсьонжикКореспондент
-
У першому півріччі 2026 року до місцевих бюджетів Одеської області надійшло 5,6 мільйона гривень туристичного збору, що на 14,1% (на 0,7 мільйона гривень) більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Про це повідомили в Головному управлінні ДПС в Одеській області.
Із загальної суми надходжень 3,7 мільйона гривень сплатили фізичні особи, а 1,9 мільйона гривень — юридичні особи.
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
Водночас Одеська міська рада рішенням від 14 липня 2026 року № 4314-VIII внесла зміни до Положення про туристичний збір.
Відповідно до нових норм, ставку збору для іноземних громадян підвищено з 0,5% до 1% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на 1 січня звітного року. Для громадян України ставка залишилася на рівні 0,5%.
Крім того, зміни передбачають звільнення від сплати збору внутрішньо переміщених осіб, якщо адреса місця тимчасового проживання зазначена в їхній довідці про взяття на облік ВПО.
Варто нагадати, що в Одесі офіційно відкрили ще вісім пляжів, які пройшли необхідні перевірки та визнані безпечними для відпочинку. Загалом у місті наразі працюють 35 із 48 пляжних зон.
Останні новини про: Одеса
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.