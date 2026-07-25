Reckitt продає бізнес гігієнічних товарів у Росії: компанія втратить £175 млн

Продукція компанії Reckitt. Фото Reckitt

Британська компанія Reckitt продає свій бізнес гігієних товарів у Росії — зокрема виробництво презервативів Durex, засобів для миття посуду Finish та плямовивідників Vanish — місцевому холдингу Arnest.

Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії.

Через регуляторні вимоги російського ринку втрати Reckitt оцінюють у близько 175 мільйонів фунтів стерлінгів (233 мільйонів доларів США).

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Угоду планують завершити у другій половині 2026 року після отримання необхідних дозволів. Покупець отримає виробничий майданчик поблизу Москви, місцеві торговельні марки та штат із 400 працівників, однак права на міжнародні бренди Reckitt, серед яких також засоби Dettol, передані не будуть.

При цьому компанія повністю не залишає російський ринок і продовжить постачати продукцію з сегмента товарів для здоров'я, зокрема медикаменти Nurofen та Strepsils.

Нагадаємо, що компанія Apple прибрала з магазину App Store 16 застосунків російського холдингу VK, зокрема «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, «Дзен» та VK Video.