 На Миколаївщині через падіння уламків знеструмлено 18 населених пунктів

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Головна Новини Суспільство 12:41, 16 вересня, 2026

На Миколаївщині через падіння уламків знеструмлено 18 населених пунктів

Через російські обстріли на Миколаївщині без світла залишилися 18 населених пунктів. Ілюстративне фото МикВістіЧерез російські обстріли на Миколаївщині без світла залишилися 18 населених пунктів. Ілюстративне фото МикВісті

У Миколаївській області 18 населених пунктів залишилися без електропостачання через падіння уламків від російських ударів, які пошкодили лінію електропередач.

Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

За його словами, без світла залишаються 3628 споживачів. Енергетики вже відновлюють електропостачання.

Нагадаємо, що через російську атаку на потяг №122 сполученням «Київ — Миколаїв» локомотив «Укрзалізниці» вийшов з ладу. Через це потяг Львів — Миколаїв зупинився на одній зі станцій Миколаївської області та наразі не може продовжити рух до Миколаєва.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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