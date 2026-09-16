На Миколаївщині через падіння уламків знеструмлено 18 населених пунктів

Через російські обстріли на Миколаївщині без світла залишилися 18 населених пунктів. Ілюстративне фото МикВісті

У Миколаївській області 18 населених пунктів залишилися без електропостачання через падіння уламків від російських ударів, які пошкодили лінію електропередач.

Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

За його словами, без світла залишаються 3628 споживачів. Енергетики вже відновлюють електропостачання.

Нагадаємо, що через російську атаку на потяг №122 сполученням «Київ — Миколаїв» локомотив «Укрзалізниці» вийшов з ладу. Через це потяг Львів — Миколаїв зупинився на одній зі станцій Миколаївської області та наразі не може продовжити рух до Миколаєва.