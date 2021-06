Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ), член исполкома Андрей Павелко выступил с инициативой оперативно созвать онлайн заседание исполкома УАФ.

Об этом он написал в Fаcebook.

— Футбольные символы Украины, давно признанные всеми нашими болельщикам и футбольной общественностью в целом, должны быть защищены и увековечены в футбольной традиции нашего государства. Поэтому выступил с инициативой оперативно созвать онлайн-заседание исполкома УАФ. Мы занимаем четкую позицию, олицетворяющую глубокую синергию Украинской ассоциации футбола, миллионов наших болельщиков и футболистов сборной. Такая позиция станет ответом на многочисленные комментарии, звонки и голоса поддержки в адрес УАФ и Андрея Шевченко, которые мы получаем после презентации новой формы сборной с картой Украины и лозунгами «Слава Украине!», «Героям слава!», — отметил Андрей Павелко.

Он добавил, что в пятницу, 11 июня, на рассмотрение и голосование членов исполкома УАФ он предложил вынести несколько вопросов: об утверждении статуса официальных футбольных символов Украины - лозунгов «Слава Украине» и «Героям слава»; об утверждении малого и большого герба национальных сборных Украины (с изображением карты Украины в ее неделимых границах, которые признаны ООН, с Крымом и временно оккупированными частями Донецкой и Луганской областей).

Он отметил, что «пытаясь убрать с футболок наших игроков два напечатанных внутри слова, наши «друзья» способствовали тому, что сегодня все международные СМИ и социальные сети пестрят надписями: Glory to Ukraine! Glory to the heroes».

Напомним, Украинская ассоциация футбола (УАФ) предпринимает шаги, чтобы оставить надпись «Героям слава», которую ранее УЕФА потребовал убрать с формы национальной сборной.

Хотя ранее форму национальной сборной Украины одобрили в УЕФА, так как она соответствует всем установленным правилами.

Напомним, на экипировке национальной сборной Украины будет нарисована карта Украины, включая оккупированный Крым. Как только начали появляться первые новости про украинскую форму с украинским Крымом — российские чиновники и дипломаты начали высказывать крайне агрессивные идеи и предположения.