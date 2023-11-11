Українська шаблістка Ольга Харлан стала другою на етапі Кубка світу з фехтування, який пройшов в Алжирі. Це її перша медаль у сезоні.
Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.
Зазначається, що змагання зібрали 152 учасниці із різних країн.
«Ольга Харлан зійшла на другу сходинку п'єдесталу пошани першого в олімпійському сезоні Кубка світу. Срібло, здобуте в Алжирі, стало для неї ювілейною 30-ю особистою, — йдеться в повідомленні.
На шляху до фіналу українська шаблістка змусила скласти зброю п'ятьох суперниць, зокрема у півфіналі, поступаючись 7:11, таки здолала медалістку останніх двох чемпіонатів світу Деспіну Георгіаду з Греції з рахунком 15:12.
Окрім того, у фіналі Харлан поступила першому номеру світового рейтингу FIE француженці Сарі Бальзер з рахунком 15:11.
Варто додати, що 12 листопада Харлан братиме участь у командних змаганнях етапу Кубка світу в Алжирі.
Нагадаємо, миколаївська шаблістка Ольга Харлан на старті чемпіонату світу з фехтування в Мілані (Італія) перемогла росіянкуАнну Смірнову. Після змагання представниця України відмовилася потиснути руку росіянці, яка, своєю чергою, подала протест через брак «прояву поваги» з боку українки. За це Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала Харлан з чемпіонату світу. Після інциденту спортсменка записала відеозвернення, в якому подякувала українцям за підтримку.
Однак 28 липня Міжнародний олімпійський комітет надав Ользі Харлан автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024. МОК висловлює їй підтримку і виділяє квоту на Олімпіаду через те, що вона не мала можливості завоювати її на чемпіонаті світу, а пізніше Всесвітня федерація фехтування призупинила її дискваліфікацію.
Крім того, президент Федерації фехтування України Михайло Ілляшев розкритикував та закликав до відставки голову технічного директорату чемпіонату світу-2023 Дітера Ламера, який опинився у центрі скандалу з дискваліфікацією Ольги Харлан.
Раніше повідомлялося, що вперше в історії журналу Vogue Ukraine присвятив три друковані обкладинки трьом професійним спортсменкам. Одною з героїнь обкладинки стала миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан.
|
«Гроші на ЗСУ» - cui prodest?Станіслав Мартиросов
|
|
Як повернути кошти, якщо ви дали в борг без застави?Максим Коваль
|
|
Фейсбук, Телеграм, Інстаграм: як медіа Миколаєва працюють в соцмережахКатерина Середа
|
Українська шаблістка Ольга Харлан стала другою на етапі Кубка світу з фехтування, який пройшов в Алжирі. Це її перша медаль у сезоні.
Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.
Зазначається, що змагання зібрали 152 учасниці із різних країн.
«Ольга Харлан зійшла на другу сходинку п'єдесталу пошани першого в олімпійському сезоні Кубка світу. Срібло, здобуте в Алжирі, стало для неї ювілейною 30-ю особистою, — йдеться в повідомленні.
На шляху до фіналу українська шаблістка змусила скласти зброю п'ятьох суперниць, зокрема у півфіналі, поступаючись 7:11, таки здолала медалістку останніх двох чемпіонатів світу Деспіну Георгіаду з Греції з рахунком 15:12.
Окрім того, у фіналі Харлан поступила першому номеру світового рейтингу FIE француженці Сарі Бальзер з рахунком 15:11.
Варто додати, що 12 листопада Харлан братиме участь у командних змаганнях етапу Кубка світу в Алжирі.
Нагадаємо, миколаївська шаблістка Ольга Харлан на старті чемпіонату світу з фехтування в Мілані (Італія) перемогла росіянкуАнну Смірнову. Після змагання представниця України відмовилася потиснути руку росіянці, яка, своєю чергою, подала протест через брак «прояву поваги» з боку українки. За це Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала Харлан з чемпіонату світу. Після інциденту спортсменка записала відеозвернення, в якому подякувала українцям за підтримку.
Однак 28 липня Міжнародний олімпійський комітет надав Ользі Харлан автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024. МОК висловлює їй підтримку і виділяє квоту на Олімпіаду через те, що вона не мала можливості завоювати її на чемпіонаті світу, а пізніше Всесвітня федерація фехтування призупинила її дискваліфікацію.
Крім того, президент Федерації фехтування України Михайло Ілляшев розкритикував та закликав до відставки голову технічного директорату чемпіонату світу-2023 Дітера Ламера, який опинився у центрі скандалу з дискваліфікацією Ольги Харлан.
Раніше повідомлялося, що вперше в історії журналу Vogue Ukraine присвятив три друковані обкладинки трьом професійним спортсменкам. Одною з героїнь обкладинки стала миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан.