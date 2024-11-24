У Миколаєві вперше провели Кубок міського голови з футзалу
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- Володимир Коваль
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18:50, 24 листопада, 2024
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У п'ятницю, 22 листопада, в Миколаєві вперше відбувся Кубок міського голови з футзалу.
У змаганнях взяли участь вісім команд, складених з учасників 2010-2011 років народження, повідомляють у Миколаївській міській раді.
Міський голова висловив подяку Збройним Силам України за можливість проводити спортивні заходи в місті, а також тренерам і батькам юних футзалістів за виховання здорового та спортивного покоління.
— Ваші перемоги в спорті — це лише початок. Адже спорт навчає досягати результатів у будь-якій сфері життя. Сьогодні я хочу побажати вам перемоги. Намагайтеся її здобути, але, якщо не вийде, знайте, що лише тренування і дисципліна приведуть вас до успіху. Дякую вам за те, що обрали спорт. Дуже сподіваюся, що ви станете гідними членами нашої громади. Тож, вперед до перемоги!, — сказав Олександр Сєнкевич.
У турнірі брали участь футзальні команди з Миколаївської та Херсонської областей:
- КДЮСШ «Олімп»;
- «Баштанка»;
- «Кристал» (Херсон);
- ДЮСШ «Херсон»;
- «Кристал» (Херсон, дівчата);
- ДЮСШ №5;
- КДЮСШ «Олімп-2»;
- КДЮСШ «Олімп» (2012-2013рр.н.).
У підсумку володарем Кубка міського голови стала команда «Баштанка», яка в фіналі обіграла «Кристал» (Херсон). Третє місце посіла команда КДЮСШ «Олімп».
Раніше на футбольному полі ДЮСШ «Перемога» пройшли фінальні ігри та нагородження чемпіонів і призерів літньої першості з футболу у форматі 8х8.
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