  • неділя

    24 листопада, 2024

  • Ясне небо

    Миколаїв

  • 24 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві вперше провели Кубок міського голови з футзалу

У Миколаєві вперше провели Кубок міського голови з футзалу. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві вперше провели Кубок міського голови з футзалу. Фото: Миколаївська міська рада

У п'ятницю, 22 листопада, в Миколаєві вперше відбувся Кубок міського голови з футзалу.

У змаганнях взяли участь вісім команд, складених з учасників 2010-2011 років народження, повідомляють у Миколаївській міській раді.

Міський голова висловив подяку Збройним Силам України за можливість проводити спортивні заходи в місті, а також тренерам і батькам юних футзалістів за виховання здорового та спортивного покоління.

Ваші перемоги в спорті — це лише початок. Адже спорт навчає досягати результатів у будь-якій сфері життя. Сьогодні я хочу побажати вам перемоги. Намагайтеся її здобути, але, якщо не вийде, знайте, що лише тренування і дисципліна приведуть вас до успіху. Дякую вам за те, що обрали спорт. Дуже сподіваюся, що ви станете гідними членами нашої громади. Тож, вперед до перемоги!, — сказав Олександр Сєнкевич.

У турнірі брали участь футзальні команди з Миколаївської та Херсонської областей:

  •  КДЮСШ  «Олімп»;
  •  «Баштанка»;
  • «Кристал» (Херсон);
  •  ДЮСШ  «Херсон»;
  • «Кристал» (Херсон, дівчата);
  •  ДЮСШ №5;
  •  КДЮСШ  «Олімп-2»;
  •  КДЮСШ  «Олімп» (2012-2013рр.н.).
У Миколаєві вперше провели Кубок міського голови з футзалу. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві вперше провели Кубок міського голови з футзалу. Фото: Миколаївська міська рада

У підсумку володарем Кубка міського голови стала команда «Баштанка», яка в фіналі обіграла «Кристал» (Херсон). Третє місце посіла команда КДЮСШ «Олімп».

У Миколаєві вперше провели Кубок міського голови з футзалу. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві вперше провели Кубок міського голови з футзалу. Фото: Миколаївська міська рада

Раніше на футбольному полі ДЮСШ «Перемога» пройшли фінальні ігри та нагородження чемпіонів і призерів літньої першості з футболу у форматі 8х8.

 

 

 

 

 

 

Останні новини про: Олександр Сєнкевич

«Коли ракети прилітатимуть після сирени», — Сєнкевич про можливість проведення офлайн-сесій міськради
Сєнкевич хоче централізовано проводити усі закупівлі міськради Миколаєва
Кращих миколаївських студентів та студенток відзначили стипендіями мера
Реклама

Читайте також:

новини

Табунщик пояснив, звідки взялись гроші на утримання його новообраних заступників

Аліса Мелік-Адамян
новини

Справа МСЕК в Миколаєві: Табунщик відповів, чи збереться медична комісія облради після оголошеної підозри

Аліса Мелік-Адамян
новини

Сєнкевич хоче централізовано проводити усі закупівлі міськради Миколаєва

Олена Козубовська
новини

Третя офлайн-сесія за час війни: депутати Миколаївської облради обрали Табунщику заступників

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Коли ракети прилітатимуть після сирени», — Сєнкевич про можливість проведення офлайн-сесій міськради

Олена Козубовська

Останні новини про: Олександр Сєнкевич

Кращих миколаївських студентів та студенток відзначили стипендіями мера
Сєнкевич хоче централізовано проводити усі закупівлі міськради Миколаєва
«Коли ракети прилітатимуть після сирени», — Сєнкевич про можливість проведення офлайн-сесій міськради

Без світла на Миколаївщині завтра буде три черги споживачів, — обленерго

Володимир Коваль

Табунщик пояснив, звідки взялись гроші на утримання його новообраних заступників

Іноземці понад 50 разів користувались електротранспортом Миколаєва: найбільше пасажирів з Польщі