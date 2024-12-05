Російський олігарх Усманов відмовився від посади голови Міжнародної федерації фехтування

Российский олигарх Алишер Усманов, фото: Getty Images

Російський мільярдер узбецького походження Алішер Усманов, який перебуває під санкціями ЄС та США, відмовився від посади президента Міжнародної федерації фехтування (FIE) після протестів українських спортсменів. Він хоче скасувати санкції та повернутися до очолення федерації.

Алішер Усманов пішов з посади через чотири дні після свого призначення, коли отримав більшість голосів на конгресі FIE, пише Reuters.

«Після своєї беззаперечної перемоги на виборах президента FIE пан Усманов заявив, що, керуючись найкращими інтересами FIE, він вживе всіх необхідних заходів для запобігання поширенню юридично необґрунтованих обмежень, накладених проти нього, на FIE та її діяльність», — зазначили у FIE.

Зазначається, що Алішер Усманов, перш ніж знову очолити FIE, хоче домогтися через суд зняття з нього санкцій, щоб принаймні мати можливість відвідувати офіс організації у Швейцарії та міжнародні змагання.

Нагадаємо, що миколаївська шаблістка, дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан розкритикувала призначення російського олігарха Алішера Усманова президентом Міжнародної федерації фехтування.