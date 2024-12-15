«Ніко-Баскет» перемогою завершив домашній тур Вищої ліги

Миколаївський баскетбольний клуб «Ніко-Баскет» переможно завершив домашній тур Вищої ліги. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївський баскетбольний клуб «Ніко-Баскет» переможно завершив домашній тур Вищої ліги з баскетболу

Про це повідомили у Миколаївській обласній раді.

13-15 грудня у Миколаєві відбувся четвертий тур Вищої ліги з баскетболу.

Миколаївський баскетбольний клуб «Ніко-Баскет» переможно завершив домашній тур Вищої ліги. Фото: Миколаївська ОВА Миколаївський баскетбольний клуб «Ніко-Баскет» переможно завершив домашній тур Вищої ліги. Фото: Миколаївська ОВА

У миколаївському турі взяли участь три команди: «Харківські Соколи» (Харків), «БІПА» (Одеса) та відповідно «Ніко-Баскет».

Зазначається, що це перший домашній тур з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. У дебютному поєдинку миколаївська команда перемогла одеський баскетбольний клуб «БІПА» — 73:70.

У другому матчі, який закривав четвертий тур, «Ніко-Баскет» здолав баскетбольний клуб «Харківські Соколи» — 73:83.

Нагадаємо, раніше «Ніко-Баскет» через брак коштів знявся з розіграшу Кубка України.

Також баскетбольна команда «Ніко-Баскет» здобула дві перемоги у третьому турі Вищої ліги України.