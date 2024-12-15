«Ніко-Баскет» перемогою завершив домашній тур Вищої ліги
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- Альона Коханчук
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21:35, 15 грудня, 2024
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Миколаївський баскетбольний клуб «Ніко-Баскет» переможно завершив домашній тур Вищої ліги з баскетболу
Про це повідомили у Миколаївській обласній раді.
13-15 грудня у Миколаєві відбувся четвертий тур Вищої ліги з баскетболу.
У миколаївському турі взяли участь три команди: «Харківські Соколи» (Харків), «БІПА» (Одеса) та відповідно «Ніко-Баскет».
Зазначається, що це перший домашній тур з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. У дебютному поєдинку миколаївська команда перемогла одеський баскетбольний клуб «БІПА» — 73:70.
У другому матчі, який закривав четвертий тур, «Ніко-Баскет» здолав баскетбольний клуб «Харківські Соколи» — 73:83.
Нагадаємо, раніше «Ніко-Баскет» через брак коштів знявся з розіграшу Кубка України.
Також баскетбольна команда «Ніко-Баскет» здобула дві перемоги у третьому турі Вищої ліги України.
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