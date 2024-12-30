Новорічні змагання: у Миколаєві пройшов чемпіонат з плавання

Чемпіонат КДЮСШ «Україна» з плавання в Миколаєві, фото: Управління фізичної культури ММР

У палаці спорту «Зоря» 27-28 грудня пройшов Чемпіонат КДЮСШ «Україна» з плавання, присвячений новорічним святам.

Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міськради.

У програмі змагань були запливи на дистанції 100 метрів комплекс та новорічні естафети. Участь приймали біля 100 спортсменів школи.

Чемпіонат КДЮСШ «Україна» з плавання в Миколаєві, фото: Управління фізичної культури ММР Чемпіонат КДЮСШ «Україна» з плавання в Миколаєві, фото: Управління фізичної культури ММР

За підсумками змагань були визначені кращі спортсмени року:

Серед дівчат — Валерія Кіяткіна, Марія Яворська, Марія Юдіна, Злата Корольова, Ангеліна Когут, Вероніка Руденко та в абсалюті Анастасія Муха.

Серед хлопців — Олександр Дубовой, Данило Байталенко, Михайло Кириченко, Дмитро Точонов, Микита Бевз, Богдан Кравченко, Владислав Штемпель, Іван Онощенко, в абсолюті найкращим став Максим Мірошниченко.

Нагороджував спортсменів директор КДЮСШ «Україна» Сергій Гуменюк. Підготували спортсменів тренери — Олена Якуба, Василь Бондар та Вʼячеслав Мороз.

Чемпіонат КДЮСШ «Україна» з плавання в Миколаєві, фото: Управління фізичної культури ММР Чемпіонат КДЮСШ «Україна» з плавання в Миколаєві, фото: Управління фізичної культури ММР Чемпіонат КДЮСШ «Україна» з плавання в Миколаєві, фото: Управління фізичної культури ММР

Нагадаємо, спортсмени з Миколаєва вибороли 10 медалей на чемпіонаті України зі стрибків у воду, який проходив у Києві.