Миколаївські спортсменки вибороли золото Кубка України з фехтування на шаблях

Миколаївські спортсменки вибороли золото Кубка України з фехтування на шаблях. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївські спортсменки вибороли золото Кубка України з фехтування на шаблях. Фото: Миколаївська ОВА

У понеділок, 20 жовтня, у Києві завершився Кубок України з фехтування. У заключний день турніру відбулися командні змагання серед шаблісток, у яких перемогу здобула команда Миколаївської області.

Про це повідомили в Миколаївській ОВА. У фінальному поєдинку миколаївські спортсменки — Олександра Бондар, Вікторія Коротченко, Володимира Бабенко та Анастасія Швець —вибороли «золото» Кубка України, здолавши представниць ЦСК Збройних сил України з рахунком 45:41.

Нагадаємо, раніше, 16 жовтня, у столиці відбувся другий змагальний день Кубка України з фехтування, під час якого розігрували нагороди у командній першості серед рапіристів і рапіристок. Тоді представники Миколаївщини здобули дві срібні медалі.

