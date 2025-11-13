«Він переміг усіх», — Тайсон оцінив спортивні досягнення Усіка

Майк Тайсон та Олександр Усик. Фото: Fightnews.info

Легендарний боксер Майк Тайсон вважає Олександра Усика найкращим супертяжем сучасності.

Про це він заявив під час інтерв’ю Hard Rock Bet.

— Я дуже вражений. Хто б що не казав, він — найкращий важковаговик свого часу. Ніхто не може його перемогти. Це він переміг усіх. Тож йому треба віддати належне, — сказав Майк Тайсон.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публична оферта.

Водночас на запитання про те, як би Олександр Усик виступив проти боксерів епохи молодості Майка Тайсона, як Леннокса Льюїса та Евандера Холіфілда, той відповів, що не впевнений, як би пройшов цей бій.

— Не знаю, можливо, з деякими з нас він би впорався добре, а з іншими — погано. Різні могли б бути результати. Знаєш, мені складно уявити, що він домінував би в тій епосі, — наголосив він.

Майк Тайсон пояснив, що боксерські бої в його часи мали зовсім інший стиль, і зовсім інші цілі.

— Тоді бокс був іншим, розумієш? Усе трималося на агресії. Технічним боксерам не дуже симпатизували, їм не давали багато переваг. Якщо ти в ринзі був агресивним, робив шоу — ти отримував більше балів. Навіть якщо тебе частіше влучали, але ти йшов уперед і створював шоу — раунди віддавали тобі. Усе зводилося до видовищності. Якщо ти видовищний боєць, ти збираєш глядачів, і ти — зірка. Ти можеш бути найкращим боксером у світі, але якщо ти нудний — ніхто не хоче тебе дивитися. Можеш перемагати всіх, але якщо тебе нудно дивитися — нікому не цікаво, — зазначив спортсмен.

Нагадаємо, раніше директор команди абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика Сергій Лапін заявив, що третій поєдинок із британцем Тайсоном Ф’юрі малоймовірний.