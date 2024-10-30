Заміновані поля: на Миколаївщині реалізують перший держконтракт на розмінування

У жовтні на Миколаївщині розпочали масштабне розмінування сільськогосподарських полів за державним замовленням. Це перший тендер на гуманітарне розмінування, проведений через систему Prozorro. За результатами конкурсу перемогу отримала компанія «Українські сервіси розмінування» (UDS), яка до кінця року має очистити 86 гектарів землі у Шевченківській громаді на кордоні з Херсонською областю.

Журналісти «МикВісті» поспілкувалися з фермером, чиї поля розміновуються в рамках цього проєкту, і представниками компанії-оператора про важливість розмінування для аграрного сектору та можливості, що з’являються завдяки державній підтримці.

Як фермери долають виклики замінованих полів

Повномасштабна війна залишила значний слід на сільському господарстві України, особливо на землях у прифронтових областях. Одним із перших фермерів, що отримав підтримку від держави на розмінування, став Віктор Чубик, директор господарства «Кедр». Підприємство має 17 земельних ділянок у Миколаївській області загальною площею понад 100 гектарів, які потребують очищення від вибухонебезпечних предметів.

— Землі навколо населеного пункту були надзвичайно засмічені мінами та боєприпасами. Ми намагалися очищати їх своїми силами, але це не дало очікуваних результатів, — розповідає Віктор Чубик.

Після звільнення Херсонщини фермер спробував відновити господарство, однак заміновані поля залишалися небезпечними.

— До весни ми підготували близько 200 гектарів, які могли би бути засіяні, але без професійного розмінування робота залишалася ризикованою та дуже дорогою, — додає він.

Тепер, завдяки державному фінансуванню та участі у тендері, господарство отримує можливість безпечно використовувати свої землі. На очищених ділянках Віктор Чубик планує висаджувати соняшник або ячмінь, повертаючись до повноцінного аграрного виробництва.

Як працюють сапери «Українських сервісів розмінування»

Гуманітарне розмінування в Україні стало можливим завдяки залученню приватних компаній. Центр гуманітарного розмінування уклав договір з компанією «Українські сервіси розмінування» (UDS), що стало першим контрактом в історії України, де державний сектор офіційно залучив приватного оператора.

Сапери «Українських сервісів розмінування» працюють у Шевченівській громаді. Фото: «МикВісті»

Технічний директор компанії «Українські сервіси розмінування» Едуард Драч заявив, що підприємство було створене на заклик держави для гуманітарного розмінування земель України у вересні 2023 року. Компанія розпочала свою практичну діяльність у січні 2024 року і зараз працює в декількох областях, зокрема Миколаївській.

Саперки компанії з 7 жовтня активно працюють на полях біля села Мирне Шевченківської громади. Над розмінуванням 12 ділянок загальною площею 86 гектарів працює шість груп саперів і чотири спеціальні машини «Божена 5+». Свою роботу тут сапери розпочали 7 жовтня, і планують завершити до кінця року. Однак технічний директор Едуард Драч каже, що цей проєкт для компанії виявився збитковим.

— На жаль, по тих масштабах, які ми бачимо, територія дуже захаращені вибухонебезпечними предметами. За нашими розрахунками, це дуже збитковий проєкт для нас. Але ми раді, що держава вже відгукнулася на проблему замінування та запустила такий проєкт. Це перший контракт, але ми вже встигли підписати другий, також у Миколаївській області, — каже він.

Роботи з розмінування виконують фахівці, які мають значний досвід роботи в Міністерстві оборони та ДСНС. Деякі з них отримали бойові поранення, але продовжують працювати в цій сфері та передавати свій досвід молодим саперам. Значна частина персоналу була залучена після проходження відповідного навчання та стажування.

— У нас працюють сапери, які мають бойові травми, зокрема втратили кінцівки, але продовжують передавати досвід. Також ми навчили та підготували нових фахівців, — додав Едуард Драч.

Він також зазначив, що наразі компанія працює над розширенням своїх можливостей і планує отримати сертифікацію для проведення водолазних робіт, що дозволить їм виконувати повний спектр протимінної діяльності на водних об’єктах.

— Ми працюємо не лише з сільськогосподарськими землями, а й з лісами та іншими територіями. Наша компанія сертифікована на майже всі види протимінної діяльності, — розповів Едуард Драч.

Сапери й техніка: як сучасні технології роблять розмінування безпечнішим

Компанія працює з декількома видами розмінування: ручний та за допомогою спеціальних машин «Божена 5+».Зараз у компанії сім таких машин, які є важливими інструментами для гуманітарного розмінування, 4 з них працюють на Миколаївщині.

— Робота на полі — це завжди ризик. Сапери компанії працюють з використанням новітніх технологій, зокрема машин розмінування «Божена 5+». Ці машини забезпечують швидкість та безпеку операцій, дозволяючи саперам перевіряти великі площі землі, — розказує старший сапер групи механічного розмінування Ігор Паралюш.

Оператор отримує зображення з дрона на екран пульта, що дозволяє йому точно керувати «Боженою» за допомогою двох джойстиків та набору кнопок. Це забезпечує максимальну точність при виконанні завдань.

«Божена 5+» обладнана двома змінними робочими органами, які дозволяють ефективно працювати на різних типах ґрунтів. Для простих умов використовують цепаки — механізми з молотками, а для складніших ділянок — фрези.

— Оператор може знаходитись або за захисним щитом, або на безпечній відстані, контролюючи роботу машини через дрон, — зазначає фахівець з розмінування.

Машина для розмінування «Божена 5+» Фото: «МикВісті»

В середньому, за одну зміну машина здатна обробити до одного гектара території. Використання «Божени 5+» суттєво підвищує рівень безпеки під час розмінування. Техніка допомагає зменшити загрозу, пов’язану з протипіхотними мінами та не розірваними боєприпасами, а також готує ґрунт для подальших робіт. Цей мультифункціональний підхід дозволяє пришвидшити процес очищення територій, що важливо для відновлення сільського господарства і безпеки населення.

— Машина прибирає рослинність, знімає розтяжки і знешкоджує нерозірвані боєприпаси, виконуючи кілька завдань одночасно, — пояснює фахівець.

Демінерка Катерина Гребельна, яка працює у Шевченківській громаді. Фото: «МикВісті»

Катерина Гребельна працює саме ручним способом розмінування. Дівчина з командою саперів заходить на поле з ручними міношукачами після того, як «Божена 5+» виконала свої завдання. Катерина працює сапером більше року і наразі виконує роботу в Миколаївській області. Вона розповідає, що обрала цю професію, оскільки вважає, що її діяльність має велике значення для безпеки людей та відновлення нормального життя в постраждалих регіонах. Однак пригадуючи перші виходи на розмінування зізнається, що було страшно.

— Мене надихає думка, що я можу допомогти очищенню України. Перші кілька днів було справді страшно, але згодом я звикла до умов роботи. Головне — дотримуватися правил безпеки, — говорить вона.

За словами Катерини, дотримання спеціальних процедур є запорукою безпеки на полі.

Одяг для саперів, як зазначає вона, включає спеціальне взуття, штани та футболки. Перед виходом на поле команда завжди використовує захисне спорядження, включаючи аптечки та рації. Незважаючи на небезпеки, Катерина вважає, що її робота є вкрай необхідною та корисною.

— Я не боюся, адже знаю, що виконую важливу місію. Це не лише про безпеку, а й про відновлення спокою людей, — додає вона.

Фермери й державна підтримка: як розмінування впливає на розвиток агробізнесу

Запуск тендерів через Prozorro дав фермерам можливість отримати повну компенсацію за розмінування земель. На цей проєкт у 2024 році уряд виділив 2 мільярди гривень.

— Завдяки конкуренції початкова ціна тендеру знизилася на понад мільйон гривень, що дозволяє економити бюджетні кошти, а фермер отримує підтримку для відновлення своєї діяльності, — зазначає перший віце-прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Проєкт на Миколаївщині є лише початком у масштабній ініціативі з гуманітарного розмінування, покликаній відновити аграрний сектор у постраждалих регіонах.

Окрім фінансової підтримки на розмінування, фермери можуть скористатися можливостями, які надає Державний аграрний реєстр. Зокрема, вони можуть отримувати інформацію про програми фінансування, гранти та інші ресурси, які можуть допомогти в відновленні та розвитку аграрного бізнесу.

Зокрема, Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) та Всесвітня продовольча програма (ВПП) розпочали програму для підтримки фермерів із розмінуванням та відновлення сільськогосподарських земель до 300 га, що постраждали внаслідок військових дій з лютого 2022 року.

Однією з важливих умов є те, що участь у програмі можуть брати агровиробники, землі яких розташовані на деокупованих територіях, де після проведення нетехнічного обстеження підтверджена забрудненість або імовірна забрудненість вибухонебезпечними предметами.

Сапери «Українських сервісів розмінування» працюють у Шевченківській громаді. Фото: «МикВісті»

Сапери «Українських сервісів розмінування» працюють у Шевченківській громаді. Фото: «МикВісті»

Сапери «Українських сервісів розмінування» працюють у Шевченківській громаді. Фото: «МикВісті»

Сапери «Українських сервісів розмінування» працюють у Шевченківській громаді. Фото: «МикВісті»

Сапери «Українських сервісів розмінування» працюють у Шевченківській громаді. Фото: «МикВісті»