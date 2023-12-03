Будівля Миколаївського фахового політехнічного коледжу. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

У Миколаєві планують капітально відремонтувати навчальний корпус Миколаївського політехнічного фахового коледжу. Роботи обійдуться у майже 25 мільйонів гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, повідомляють «НикВести».

Замовником робіт виступає Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА.

За 25 мільйонів 963 тисячі гривень підрядник має демонтувати зруйновану частину будівлі: стіни, покрівлю та перегородки. Також від має вивезти все будівельне сміття. Після цього будуть повністю відбудовані стіни чотирьох поверхів, сходникові клітини, дах та виконано зовнішні та внутрішні оздоблювальні роботи Крім того, будуть замінено всі комунікації, в туалетах вмонтовано необхідне обладнання для маломобільних груп населення. Передбачено і роботи з системами опалення, освітлення, вентиляції. Будівництво має завершитися до кінця 2024 року.

Виконавця робіт оберуть на аукціоні 11 грудня.

Раніше Миколаївський політехнічний фаховий коледж замовив технічне обстеження несучих конструкцій одного з навчальних корпусів, який восени 2022 року обстріляли російські війська. Вартість послуг становить 95 тисяч 942 гривні.

Нагадаємо, що коледж росіяни обстріляли в ніч на 1 листопада. По території влучили три ракети. Внаслідок обстрілу було частково зруйновано 4-поверхову будівлю коледжу.

Тієї ж ночі окупанти влучили ракетами С-300 в історичну будівлю Миколаївського ліцею імені Миколи Аркаса (колишня Перша українська гімназія імені Миколи Аркаса, — прим.).

Крім того, влучання були зафіксовані у центрі міста по житлових кварталах. Після обстрілу в одній з локацій сталася пожежа.