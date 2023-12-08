Декларації працівників військкоматів і лікарських комісій будуть публічними.
Про це повідомила очільниця Громадської ради при НАЗК Катерина Бутко в ефірі «Радіо Свобода».
За її словами, позиція, що такі декларації мають бути відкриті, була принциповою для голови антикорупційного комітету та інших людей, зокрема через інциденти з хабарництвом у військкоматах і ВЛК.
Водночас до кінця воєнного стану закритими будуть декларації задіяних у захисті держави людей та членів їхніх сімей. Задіяними у захисті держави можуть бути не тільки військовослужбовці.
Також НАЗК вилучало з публічної частини Реєстру деякі декларації за поданням декларантів.
Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції планує надати цілодобовий публічний доступ до Реєстру декларацій не пізніше ніж 10 грудня.
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Декларації працівників військкоматів і лікарських комісій будуть публічними.
Про це повідомила очільниця Громадської ради при НАЗК Катерина Бутко в ефірі «Радіо Свобода».
За її словами, позиція, що такі декларації мають бути відкриті, була принциповою для голови антикорупційного комітету та інших людей, зокрема через інциденти з хабарництвом у військкоматах і ВЛК.
Водночас до кінця воєнного стану закритими будуть декларації задіяних у захисті держави людей та членів їхніх сімей. Задіяними у захисті держави можуть бути не тільки військовослужбовці.
Також НАЗК вилучало з публічної частини Реєстру деякі декларації за поданням декларантів.
Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції планує надати цілодобовий публічний доступ до Реєстру декларацій не пізніше ніж 10 грудня.