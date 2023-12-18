У Миколаєві збираються за 4,3 мільярди гривень реконструювати Жовтневе водосховище. Ці кошти витратять на розробку проєкту та проведення робіт.

Про це йдеться у Програмі економічного та соціального розвитку Миколаївської області на 2024 рік, яку ухвалили депутати на сесії обласної ради 14 грудня, пишуть «НикВести».

Реконструкція Жовтневого водосховища з виготовленням проєктно-кошторисної документації – серед інвестиційних проєктів, які планується реалізувати впродовж 2024-2025 років.

Кошти на ці роботи планують виділити з державного та місцевого бюджетів.

Раніше у статті «НикВести» «Питання води в Миколаєві. Чи можливо відновити Жовтневе водосховище і як це допоможе місту?» ми писали, що відновити роботу непрацюючого 16 років водосховища хочуть, провівши його повну реконструкцію. Для цього потрібні десятки мільйонів євро.

Жовтневе водосховище у Вітовському районі, неподалік мікрорайону Кульбакине, було збудоване у 1957 році та використовувалось як стратегічний запас прісної води для промислового та побутового водопостачання Миколаєва.

Проект Верхньоінгулецької зрошувальної системи, куди входило Жовтневе водосховище, було розроблено Одеською філією «Укрдіпрокомунбуд» у 1954 році. Його обсяг на момент початку експлуатації становив 15 тисяч м3, а пізніше виріс і до 32 тисяч м3 води (при максимальному наповненні), а глибина в окремих місцях була до 28 метрів. Воно заповнювалося щорічно, в осінньо-зимовий період (160 днів), дніпровською та інгулецькою водою.

У 2006 році внаслідок уповільненого водообміну сталося замулення водойми, значно підвищилася мінералізація води. Поряд з появою у воді сильного гнильного, що переходить у меркаптановий, запаху, відзначалося підвищення кольоровості води з 30 до 75 градусів, сухого залишку з 300 мг/дм3 до 1120 мг/дм3, вмісту хлоридів та сульфатів вдвічі, окислюваності.

Керівництвом міста було ухвалено рішення спустити воду Жовтневого водосховища для очищення мулового шару. Крім того, утримання та охорона водосховища стали непідйомними для бюджету міста. У зв’язку з цим міська влада Миколаєва, мером якого тоді був Володимир Чайка, неодноразово зверталась до Кабінету Міністрів України щодо виділення державної субвенції на виконання відновлювальних робіт для забезпечення роботи Жовтневого водосховища. Проте на той час це питання було не надто актуальне для державної влади.

У 2008 році проект очищення та відновлення водосховища відклали. Протягом 8 років ніхто не піднімав питання щодо доцільності проведення робіт з відновлення водосховища, ні в місті, ні на рівні держави.

У 2016 році у мережі було опубліковане відео, зняте за допомогою квадрокоптера, на якому можна побачити територію «Жовтневого «моря», як називали водосховище. У 2018 році журналісти телеканалу «Інтер» зняли сюжет, де показали, що на території колишнього водосховища вже утворилося звалище.

У 2020 році на новий рівень проблему відновлення Жовтневого водосховища підняла депутатка Миколаївської міської ради Олена Кісельова. Тоді вона висловила думку, що комунальному підприємству «Миколаївводоканал» слід серйозно зайнятися вирішенням проблеми із запасами води та відновити роботу Жовтневого водосховища.