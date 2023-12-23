У суботу, 23 грудня, депутати Миколаївської міської ради затвердили бюджет міста на 2024 рік.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні чергової сесії, повідомляють «НикВести».

Доходи бюджету Миколаєва визначено у сумі 4 мільярди 894 мільйони 105 тисяч гривень, видатки бюджету становитимуть 4 мільярди 928 мільйонів 349 тисяч гривень. Резервний фонд запланували на суму 50 мільйонів гривень.

Директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради Віра Святелик розповіла, що місто вже отримало дотацію у розмірі 419 мільйонів гривень на відшкодування негативних наслідків впливу війни. Ці гроші розподілені протягом першого півріччя.

— Ми втратимо у наступному році близько 2 мільярдів 200 мільйонів гривень коштів з державного бюджету. Ми отримали дотацію у розмірі 419 мільйонів гривень на відшкодування негативних наслідків впливу війни. Є гарна новина, що ці гроші розподілені на 1 півріччя. Є надія, що можливо у другому півріччі будуть ще кошти пов'язані з наслідками дії впливу воєнних дій. Ці кошти вже розподілені в проекті рішення щодо прийняття бюджету, – розповіла вона.

Крім того, в бюджеті не передбачено коштів для фінансування робіт з укладання бруківки по місту.

— Я хотів би поставити питання, яке цікавить багатьох миколаївців, скільки грошей ви передбачили в бюджеті на укладання бруківки в Миколаєві, – запитав мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. — На наступний рік у нас не планується будівництво нових об'єктів щодо тротуарів чи доріжок з укладанням бруківки. Ми бачимо соціальні тенденції і таке загальне направлення, що це на часі і все для потреби військових і потреби ЗСУ, і у нас заплановано проектування, але виконання ніяких робіт ми проводити не будемо, – відповів директор департаменту житлово-комунального господарства Дмитро Бездольний.

Депутати міськради Федір Панченко та Олена Кісельова зауважили, що ті кошти, які витрачаються на розробку проєктно-кошторисної документації, треба направити на закриття поточних питань.

— Треба поставити на паузу проектування, якщо воно не може бути забезпечене поточними витратами цього року і майбутнього, якщо не існує інших джерел надходження, – сказала Олена Кісельова.

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, відповідаючи на запитання депутатів, чи заплановані в бюджеті міста на 2024 рік виділення коштів на потреби ЗСУ, заявив що місто вже направило військовим 2,7 мільярда гривень:

— Десь 2,7 мільярда гривень пішло на ЗСУ з миколаївського бюджету. Я хотів би сказати, що у нас сьогодні бюджет виживання. Вже сьогодні ми направили близько 700 мільйонів гривень, ми вийняли з бюджету, коли на рахунок нашого казначейства заходять кошти, вони йдуть на рахунок ЗСУ. У нас бюджет в розмірі 4,9 млрд грн — це з компенсаційними закладами, які нам дали замість того ПДФО, яке забрали, тому можу сказати, що кошти, які у нас забрали, складають 46% від нашого бюджету.

Зокрема, мер Миколаєва заявив ситуація с бюджетом в наступному році буде дуже важка для міста. Вже зараз влада переглядає кількість кадрів та можливість урізання заробітних плат.

— Боюсь, у нас все буде дуже погано, що ми будемо ходити з протягнутою рукою і просити, щоб заплатити за комуналку, зарплати працівникам соцсфери і так далі. Це дуже важке питання. Ми будемо шукати можливість допомагати нашим військовим частинам в тому числі і за позабюджетні кошти. Фінансування у нас зменшилось, обсяг роботи зменшився і ми вже сьогодні переглядаємо кількість кадрів, які будуть у нас працювати. Ми вже зменшуємо видатки на освітлення опалення. Будемо різати зарплати, комуналку, тобто урізати все, — заявив Олександр Сєнкевич.

Як відомо, що бюджет розвитку Миколаєва, який спрямований на реалізацію міських проектів у різних сферах, у 2024 році становитиме близько 347 мільйонів гривень:

- виконком — 836 мільйонів 905 тисяч 640 гривень; - управління освіти — 1 мільярд 779 мільйонів 416 тисяч 669 гривень; - управління охорони здоровʼя — 171 мільйон 320 тисяч 605 гривень; - департамент праці та соціального захисту — 183 мільйона 926 тисяч 283 гривні; - управління з питань культури та охорони культурної спадщини — 163 мільйона 419 тисяч 346 гривень; - управління у справах з фізичної культури та спорту — 131 мільйон 357 тисяч 431 гривна; - департамент ЖКГ — 1 мільярд 95 мільйонів 807 тисяч 300 гривень; - департамент енергетики — 60 мільйонів 134 тисячі 400 гривень; - управління капітального будівництва —191 мільйон 199 тисяч 500 гривень; - департамент архітектури та містобудування — 15 мільйонів 317 тисяч 100 гривень; - управління ДАБК — 8 мільйонів 416 тисяч 200 гривень; - упраління з питань надзвичайних ситуацій — 89 мільйонів 770 тисяч 952 гривні; - управління комунального майна — 7 мільйонів 557 тисяч 100 гривень; - департамент з надання адміністративних послуг — 32 мільйона 25 тисяч 500 гривень; - управління земельних ресурсів — 12 мільйонів 467 тисяч 200 гривень; - департамент фінансів — 77 мільйонів 329 тисяч 382 гривні; - департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції — 13 мільйонів 420 тисяч 633 гривні; - адміністрація Заводського району — 57 мільйонів 503 тисячі 400 гривень; - адміністрація Корабельного району — 55 мільйонів 794 тисячі 66 гривень; - адміністрація Інгульського району — 59 мільйонів 398 тисяч 820 гривень; - адміністрація Центрального району — 60 мільйонів 471 тисячу 504 гривні.

Проєкт бюджету міста Миколаєва на 2024 рік підтримало 34 депутатів.

Як відомо, в рамках закону «Про державний бюджет на 2024 рік» Кабінет міністрів планує спрямувати всі надходження від ПДФО військовослужбовців, 64% з яких зараз залишаються у місцевих бюджетах, у державний бюджет. В Асоціації міст України вважають, що ці кошти, найімовірніше, розчиняться в держбюджеті, як і 36% нинішнього ПДФО, яким розпоряджається Мінфін. Йдеться про 25,8 мільярдів гривень цього року і 93,7 мільярди гривень наступного, уточнив напередодні премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Бюджет Миколаєва таким чином втратить 2,7 мільярда гривень, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич. В цьому році бюджет міста недоотримає близько 740 мільйонів гривень.

Верховна Рада України для компенсації від втрати ПДФО з доходів військових може виділити громадам Миколаївської області дотацію в сумі у понад 517 мільйонів гривень.