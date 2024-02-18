Греція, Кіпр та Франція заблокували виділення із фонду ЄС коштів на постачання турецьких безпілотників Bayraktar та артилерійських снарядів для потреб України.

Про це повідомляє грецьке видання Kathimerini.

За даними ЗМІ, на засіданні Комітету з політики та безпеки ЄС, яке відбулося на початку тижня, три країни наклали вето на пропозицію, яку підтримали інші члени блоку.

Представники вищезгаданих країн не погодилися з тим, що закупівля озброєння у третіх країн має фінансуватися із фондів Євросоюзу.

«Принципова позиція Греції полягає в тому, що потрібно створити автономну систему європейської оборони та політику, яка буде наголошувати на розвитку європейської оборонної промисловості», – заявило джерело видання.

Франція, у свою чергу, не хоче відкривати ринок для систем озброєнь, які конкурують з її власними.

Зазначається, що аналогічний результат було отримано після того, як німецька компанія, яка зайнялася виробництвом 155 мм снарядів для України, повідомила про плани передати частину замовлення своїй дочірній компанії в ПАР.

Нагадаємо, що турецька компанія Baykar сьогодні, 25 січня, передала Україні ще 2 ударні безпілотники Bayraktar TB2.