Bitcoin, фото з відритих джерел.

Під час перевірки декларацій Національне агентство з питань запобігання корупції зафіксувало факти недостовірного декларування криптовалюти у деклараціях трьох посадовців. Серед них один держслужбовець з Миколаївської області.

Про це повідомила прес-служба НАЗК.

Серед них – заступник начальника Регіонального сервісного центру МВС у Миколаївській області. Чоловік у своїй декларації за 2021 рік задекларував криптовалюту Bitсoin, вартість якої у гривневому еквіваленті склала 100 мільйонів гривень. При цьому, у відомстві зазначають, що під час проведення повної перевірки її наявність чоловік не підтвердив.

Крім цього, у декларації за наступний 2022 рік чоловік вказав неправдиву інформацію, яка стосувалась наявної криптовалюти на понад 48 мільйонів гривень.

«Неможливість підтвердити наявність частини криптовалюти декларант пояснив викраденням холодного криптогаманця та ключа до нього, щодо іншої частини активу – посадовець надав документи, які не дозволили підтвердити правдивість задекларованої інформації», – сказано у звіті.

Схожі випадки також виявили у Донецькій та Вінницькій області. Так, у співробітника Донецької обласної прокуратури НАЗК виявили декларування недостовірної інформації на 22,5 мільйони гривень. Чоловік пояснив, що частину коштів йому подарувала біржа. У свою чергу депутат Вінницької міської ради у декларації за 2021 рік вказав про наявність Bitcoin у близкого родича вартістю понад 2 мільйони гривень та DOT на майже 7,5 мільйона гривень, які не зміг підтвердити під час проведення повної перевірки.

За даними фактами розпочаті кримінальні провадження за декларування недостовірної інформації.

Нагадаємо, що раніше Миколаївщина увійшла в топ регіонів, де НАЗК виявили найбільше ознак порушень в деклараціях посадовців.

Що у деклараціях миколаївських посадовців за 2023 рік?

Нагадаємо, що голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім задекларував, що володіє шістьма квартирами і двома автомобілями, а разом із дружиною зберігає готівкою понад 95 тисяч доларів і 500 тисяч гривень.

Водночас міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич подав декларацію про доходи та майно за 2023 рік: він отримав 678 тисяч гривень зарплати, а його дружина придбала три види криптовалюти.

Радники Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича задекларували свої доходи за минулий рік — торік кожен з них заробив майже більше 300 тисяч гривень заробітної плати.

Також голови фракцій Миколаївської міської ради оприлюднили заощадження і майно за 2023 рік у щорічних деклараціях. Суттєвих змін у посадовців не спостерігається, але за цей час деякі з них придбали нерухомість, транспорт та отримали фінансову допомогу.

Свої декларації також опублікували заступники очільника Миколаївської ОВА, заступники голови Херсонської ОВА та заступники міського голови Миколаєва. Зокрема, перший заступник мера Віталій Луков у декларації за 2023 рік вказав, що отримав 31 тисячу 629 гривень за виступ на онлайн-лекції в Берліні.

Перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, згідно декларації за 2023 рік, отримав 862 тисячі заробітної плати. В середньому це складає 72 тисячі гривень на місяць.

Свої декларації також опублікували мер Вознесенська Євгеній Величко та мер Первомайська Олег Демченко. Вознесенський міський голова задекларував 515 тисяч гривень заробітної плати, а первомайський – 1,7 мільйона гривень заробітної плати та автівку NISSAN X-TRAIL за 10 тисяч гривень.

А начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта задекларував 14 гектарів землі, чотири автомобілі та 110 тисяч доларів готівки.

Нагадаємо, що народні депутати від фракції «Слуга Народу», які у Верховній Раді представляють інтереси мешканців Миколаївської області, подали декларації про свої доходи за 2023 рік.