Блокування кордону з Польщею може спричинити подорожчання автогазу на 3 гривні.

Про це в коментарі «Укрінформу» заявив директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

Зростання цін на скраплений газ може зрости через потребу об'їжджати польську ділянку кордону. Наразі відсутність дефіциту автогазу не передбачається, але технічні обмеження змушують постачальників переорієнтуватися на залізницю, об'їжджаючи Польщу через Словаччину чи Румунію.

— Це коло буде коштувати нам до приблизно 3 гривень на літр. Ми бачимо, що вже підвищуються ціни як у роздрібному ринку, так і в гурті, – прогнозує експерт.

На ринок бензину та дизельного пального впливу наразі експерт не прогнозує, адже постачальники цього пального уже пристосувалися до блокади.

Нагадаємо, що 7 лютого польські фермери анонсували страйки, як мінімум одного пункту пропуску на кордоні із Україною. Йдеться про КПП «Дорогуськ — Ягодин». Вони обіцяли пропуск всіх автобусів та по 1 вантажному транспортному засобу в обох напрямках протягом години.

Раніше повідомлялося, що надмірний імпорт аграрної продукції з України може спровокувати нову кризу у країнах Євросоюзу.

9 лютого польські перевізники заблокували дорогу по напрямку на пунктах пропуску «Медика — Шегині», «Гребенне — Рава-Руська» та «Дорогуськ — Ягодин».

Вже 10 лютого польські фермери розблокували рух вантажівок у пункті пропуску «Шегині — Медика» на кордоні з Україною.

Також повідомлялося, що 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин — Дорогуськ» польські фермери висипали частину зерна з трьох українських фур.