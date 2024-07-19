Буксир проєкту Т3500 виробництва компанії «Нібулон». Фото пресслужба «Нібулону»

В компанії «Нібулон» розповіли, що вони більше не виконують держзамовлення на будівництво 15 катерів для розмінування.

Про це розповів власник компанії Андрій Вадатурський в інтерв'ю Економічній правді.

У 2023 році директор із взаємодії з органами влади та питань сталого розвитку компанії «Нібулон» Михайло Різак заявив, що у Миколаєві на виробничих потужностях підприємства за власні кошти компанії розпочався процес будівництва судна для розмінування на замовлення ДСНС України. Основним призначенням судна було знешкодження мін у Чорному морі.

Проте після завершення будівництва першого катера замовлення було скасовано через зміну керівництва у ДСНС.

За словами власника компанії Андрія Вадатурського, зміна керівництва ДСНС призвела до скасування замовлення. У той же час, «Нібулон» веде перемовини з данським урядом щодо можливості продажу катера та передачі його на підтримку українських потреб.

— У вас є контракт з Державною службою з надзвичайних ситуацій (ДСНС) на поставку катерів для розмінування. Ви його закінчуєте до кінця року? – запитав журналіст. — Ні, ми почали будівництво, добудували один катер, потім керівництво ДСНС змінилося і вони відмовилися від замовлення. Ми працюємо з данським урядом. Сподіваємося, що вони зможуть викупити в нас катер і задонатити якомусь українському напрямку. Стратегічні домовленості є, але вони поки що не реалізовані, – розповів власник компанії «Нібулон» Андрій Вадатурський.

Слід зазначити, що суднобудівний підрозділ компанії «Нібулон» – єдиний в Україні завод із технологією, зокрема, промислового суднобудування з корабельного алюмінію, пише ресурс «Мілітарі».

Раніше, в компанії «Нібулон» заявили про готовність виробляти судна для будь-яких цілей, включаючи державні та військові замовлення.