В компанії «Нібулон» розповіли, що вони більше не виконують держзамовлення на будівництво 15 катерів для розмінування.
Про це розповів власник компанії Андрій Вадатурський в інтерв'ю Економічній правді.
У 2023 році директор із взаємодії з органами влади та питань сталого розвитку компанії «Нібулон» Михайло Різак заявив, що у Миколаєві на виробничих потужностях підприємства за власні кошти компанії розпочався процес будівництва судна для розмінування на замовлення ДСНС України. Основним призначенням судна було знешкодження мін у Чорному морі.
Проте після завершення будівництва першого катера замовлення було скасовано через зміну керівництва у ДСНС.
За словами власника компанії Андрія Вадатурського, зміна керівництва ДСНС призвела до скасування замовлення. У той же час, «Нібулон» веде перемовини з данським урядом щодо можливості продажу катера та передачі його на підтримку українських потреб.
— У вас є контракт з Державною службою з надзвичайних ситуацій (ДСНС) на поставку катерів для розмінування. Ви його закінчуєте до кінця року? – запитав журналіст.
— Ні, ми почали будівництво, добудували один катер, потім керівництво ДСНС змінилося і вони відмовилися від замовлення. Ми працюємо з данським урядом. Сподіваємося, що вони зможуть викупити в нас катер і задонатити якомусь українському напрямку. Стратегічні домовленості є, але вони поки що не реалізовані, – розповів власник компанії «Нібулон» Андрій Вадатурський.
Слід зазначити, що суднобудівний підрозділ компанії «Нібулон» – єдиний в Україні завод із технологією, зокрема, промислового суднобудування з корабельного алюмінію, пише ресурс «Мілітарі».
Раніше, в компанії «Нібулон» заявили про готовність виробляти судна для будь-яких цілей, включаючи державні та військові замовлення.
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В компанії «Нібулон» розповіли, що вони більше не виконують держзамовлення на будівництво 15 катерів для розмінування.
Про це розповів власник компанії Андрій Вадатурський в інтерв'ю Економічній правді.
У 2023 році директор із взаємодії з органами влади та питань сталого розвитку компанії «Нібулон» Михайло Різак заявив, що у Миколаєві на виробничих потужностях підприємства за власні кошти компанії розпочався процес будівництва судна для розмінування на замовлення ДСНС України. Основним призначенням судна було знешкодження мін у Чорному морі.
Проте після завершення будівництва першого катера замовлення було скасовано через зміну керівництва у ДСНС.
За словами власника компанії Андрія Вадатурського, зміна керівництва ДСНС призвела до скасування замовлення. У той же час, «Нібулон» веде перемовини з данським урядом щодо можливості продажу катера та передачі його на підтримку українських потреб.
— У вас є контракт з Державною службою з надзвичайних ситуацій (ДСНС) на поставку катерів для розмінування. Ви його закінчуєте до кінця року? – запитав журналіст.
— Ні, ми почали будівництво, добудували один катер, потім керівництво ДСНС змінилося і вони відмовилися від замовлення. Ми працюємо з данським урядом. Сподіваємося, що вони зможуть викупити в нас катер і задонатити якомусь українському напрямку. Стратегічні домовленості є, але вони поки що не реалізовані, – розповів власник компанії «Нібулон» Андрій Вадатурський.
Слід зазначити, що суднобудівний підрозділ компанії «Нібулон» – єдиний в Україні завод із технологією, зокрема, промислового суднобудування з корабельного алюмінію, пише ресурс «Мілітарі».
Раніше, в компанії «Нібулон» заявили про готовність виробляти судна для будь-яких цілей, включаючи державні та військові замовлення.