Фільм про засновника «Нібулону» Вадатурського покажуть на міжнародному фестивалі в Іспанії

Фільм «Хлібний Капітан України» покажуть на міжнародному фестивалі в Іспанії. Фото: «Нібулон»

Документальний фільм «Хлібний Капітан України», присвячений миколаївському підприємцю Олексію Вадатурському, увійшов до офіційної селекції Жиронського міжнародного кінофестивалю в Іспанії.

Про це повідомили на сторінці «Нібулон».

Стрічку створили компанія «Нібулон» спільно з PARASVATI та FILM.UA Group. Фільм розповідає історію життя та справи Олексія Вадатурського — засновника компанії «Нібулон», який зробив вагомий внесок у розвиток українського судноплавства та аграрного сектору.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публична оферта.

«Це ще один важливий крок у міжнародному визнанні історії про Героя України Олексія Вадатурського — людину, яка перетворила мрію сільського хлопця на компанію, що годує світ, і стала символом стійкості, гідності та морального лідерства», — зазначили в компанії.

Офіційна прем’єра документального фільму «Хлібний капітан України» відбулася 1 жовтня у межах Одеського міжнародного кінофестивалю.

Олексій Вадатурський

Як відомо, Олексій Вадатурський був українським агропідприємцем, Героєм України, генеральним директором сільськогосподарського підприємства «Нібулон» та віцепрезидентом Української зернової асоціації з лютого 2005.

У 2021 році Forbes оцінив статки бізнесмена в 430 мільйонів доларів, Олексій Вадатурський посів 24-те місце в рейтингу ТОП-100 найбагатших людей України.

31 липня 2022 року внаслідок обстрілу Миколаєва російськими військами засновник компанії «Нібулон» Олексій Вадатурський загинув. Разом з ним у будинку загинула і його дружина — Раїса Вадатурська.

Після загибелі Олексія Вадатурського та його дружини в Офісі президента України припустили, що власника компанії було вбито навмисно — удар по його будинку було наведено та скориговано. Цією справою займалася прокуратура, а син загиблого Андрій Вадатурський найняв приватних детективів для розслідування обставин загибелі батьків.

Церемонія прощання з загиблим подружжям проходила 5 серпня у Володимирському кафедральному соборі в Києві.

Після загибелі Олексія Вадатурського генеральним директором компанії «Нібулон» став його син, колишній народний депутат Андрій Вадатурський.

У Миколаєві проводили експозицію у памʼять загиблого внаслідок російського обстрілу засновника та генерального директора компанії «Нібулон» Олексія Вадатурського.

До цього компанія «Нібулон» звернулася до топонімічної комісії Миколаєва з проханням перейменувати вулицю Фалєєвську на честь загиблого внаслідок російського удару засновника компанії Олексія Вадатурського.

Згодом у Миколаєві відкрили мурал на його честь.