«Економіка оживе», — у «Нібулоні» пояснили, чим допоможе Миколаєву розмінування акваторії Південного Бугу

Сапери-водолази ДСНС розміновують акваторію Миколаївщини, фото «МикВісті»

Директор із взаємодії з органами влади компанії «Нібулон» Михайло Різак вважає, що розмінування акваторії Південного Бугу допоможе Миколаєву «ожити як економічному центру України».

Про це він сказав у коментарі «МикВісті».

— Відверто кажучи, найбільша проблема Миколаєва — це не так розмінування сільськогосподарських земель, як розмінування акваторії Південного Бугу і запуск Миколаївського портового вузла. Тому що запуск логістики, а Миколаїв був лідером експорту зернових, допоможе Миколаєву ожити як економічному центру України, — сказав Михайло Різак.

Відкриття Миколаївського портового вузла, каже він, «абсолютно кардинально» змінить ситуацію для миколаївських фермерів.

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— Тому що кожен фермер наразі втрачає не менше 15 доларів на логістиці через те, що йому потрібно додатково їхати 300-400 кілометрів з Миколаєва до глибоководних портів Одеси. Якщо Миколаїв буде запущений, ці кошти фактично осідатимуть у фермера і він зможе інвестувати їх в покращення виробництва і вирощувати більше продукції, — сказав Михайло Різак.

Він також додав, що відкриття миколаївських портів вплине на економічне становище компанії, адже до великої війни «Нібулон» інвестував понад 600 мільйонів у власний флот у Миколаєві, робота якого наразі зупинена.

— Це суттєво покращить економічний стан компанії. Оскільки флот, який працював на Дніпрі і Південному Бугу, зможе ефективно здійснювати перевезення на Нижньому Дунаї, а це 600 мільйонів інвестицій, і запустить, як мінімум, 3 з 14 річкових портів, які побудовані «Нібулоном» у довоєнний період», — сказав Михайло Різак.

Читайте також статтю «МикВісті» «Ми не чекали поки це зроблять за нас»: як лише за рік «Нібулон» розмінував 98% своїх полів на Миколаївщині».

Миколаївські порти і війна

Наразі морські порти Миколаївської області на 90% готові до експорту зерна, але без згоди росіян «зерновий коридор» не зможе функціонувати, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Адже Росія продовжує щоденно обстрілювати Очаків з території Кінбурнської коси, оскільки намагається зірвати включення миколаївських портів до «зернової угоди», повідомляли в Силах оборони півдня.

Ще влітку 2023 року Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту розширити «зерновий коридор» на миколаївські порти. Водночас голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що морські порти Миколаївської області на 90% готові до експорту зерна, але без згоди росіян зерновий коридор не зможе функціонувати.

Як відомо, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Росія не перешкоджатиме виходу турецьких суден з Миколаївського морпорту та «Ольвії». До виходу з миколаївських портів готуються 29 суден.

У листопаді 2022 року українська сторона офіційно звернулася до партнерів з ініціативи безпечного транспортування агропродукції через Чорне море із пропозицією продовжити ініціативу мінімум на 1 рік та приєднати до неї порт Миколаїв.

А у липні 2023 року у Кремлі заявили про зупинення дії «зернової угоди», укладеної за посередництва ООН і Туреччини в липні минулого року, яка дала змогу розблокувати три українські порти для експорту продовольства. З того часу Росія почала завдавати масованих ударів по портовій і зерновій інфраструктурі України, атакуючи Одесу, Миколаїв та інші портові міста.

Водночас показники серпневого експорту зернових з України у 2023 році знаходились на рівні довоєнних показників експорту зерна Миколаївським морським торговельним портом. До прикладу, впродовж 2021 року порт експортував близько 12 мільйонів тонн зернових.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів, що для захисту від російських окупантів судноплавства у Чорному морі потрібно розгорнути зенітні ракетні комплекси уздовж узбережжя від Миколаєва до Рені.