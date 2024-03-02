Зруйнований ракетою С-300 корпус школи, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Для облаштування протирадіаційного укриття в Снігурівській школі №3, що відповідатиме всім безпековим вимогам, необхідно 40 мільйонів гривень.

Про це йдеться в статті «НикВести» «Ми тут пережили все: окупацію, підпілля і обстріли». Яке майбутнє напівзруйнованої школи у Снігурівці.

Як відомо, в ніч на 16 квітня, коли армія РФ обстріляла Снігурівську громаду 12-ма ракетами С-300, дві з них прилетіли по школі, зруйнувавши крило будівлі з третього по перший поверх.

Сам навчальний заклад є опорним, вчаться там діти з міста та навколишніх сіл. Наразі учнями школи є 543 дитини з 1 по 11 класи. Крім того, до закладу також приєднали дітей з ліквідованого вже ліцею імені Тараса Шевченка. Директорка школи Вікторія Чернишева пояснює: укриття в школі велике і розраховано на те, щоб в разі небезпеки вмістити усіх дітей та вчителів — 1300 осіб.

Обидва проєкти і на відбудову пошкодженої частини, і на ремонт сховища мають бути готові до 31 березня. Якщо відновлення школи — задача держбюджету, джерело залучення 40 мільйонів гривень на облаштування укриття, поки під питанням.

— Проект розробили на відбудову пошкодженої частини школи і на облаштування укриття. Бо під школою є протирадіаційне укриття. Експертиза триватиме до кінця березня. Відновлення зруйнованої частини профінансує державний бюджет, а от за кошти на укриття ми поки нічого сказати не можемо. Вартість проєкту та реалізації 40 мільйонів гривень. Хоча ж його можна робити і частинками, правильно? Бо 40 мільйонів треба облаштувати під нуль, як то кажуть, а можна починати облаштовувати на 50 осіб, потім ще на 50, і так далі. Не всю площу одразу, — розмірковує Вікторія Чернишева.

Масштаби руйнування навчального закладу, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести» Масштаби руйнування навчального закладу, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести» Масштаби руйнування навчального закладу, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Зараз працівники школи намагаються власними силами підтримувати школу, використовуючи допомогу від місцевих та міжнародних фондів. Адже школі необхідно ще привести до ладу стан кабінетів, які постраждали від вибухової хвилі ракетного удару. На ці потреби коштів бюджетом не передбачено.

— Ми орієнтуємось на ті класи, де більш-менш цілі вікна. Робимо самі, як вміємо, так і шпаклюємо. Ви ж розумієте, проєкт лише на відбудову зруйнованої частини, на ремонт пошкоджень треба шукати десь кошти, — розповідає директорка.

Як відомо, в облаштуванні та організації безпечного процесу навчання дітей в Снігурівці, зокрема займається благодійний фонд savED разом з партнерам. На базі укриття в ліцею №3 вони створили Цифровий освітній центр та облаштували частину укриття.