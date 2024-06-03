Укриття. Ілюстраційне фото з відкритих джерел.

На Одещині комунальна установа «Ананьївський ліцей №1 Ананьївської міської ради» придбала за 10,4 мільйони гривень дві швидкоспоруджувані захисні споруди цивільного захисту модульного типу для укриття на 125 осіб кожна.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, повідомляють «НикВести».

Тендер 4 травня провели в форматі відкритих торгів з особливостями. Надати та встановлювати укриття має товариство з обмеженою відповідальністю «Гарантбудплюс». Конкурентів в компанії не було. Нагадаємо, що Уряд тимчасово скасував електронні аукціони. Торги, що оголошені в Prozorro, можуть проводитися без аукціону.

Скриншот з тендеру на ProZorro

За даними сервісу YouControl, товариство з обмеженою відповідальністю «Гарантбудплюс» зареєстроване у 2022 році в Києві. Молода компанія спеціалізується на будівництві будівель, доріг та мостів.

Скриншот з тендеру на ProZorro

Загальна вартість споруд з установкою 10 мільйонів 490 тисяч гривень. Вони повинні бути виготовлена повністю із залізобетону та передбачати окреме розташування. Всередині буде облаштовано місця для сидіння, біотуалети, а також забезпечено аптечками, обігрівачами, ліхтарями та комплектами інструментів.

Одну споруду мають встановити в місті Ананьєві, а іншу на території філії ліцею у селі Шелехове. Роботи підрядник має виконати до 30 липня.

Нагадаємо, станом на лютий 2024 року сховища та найпростіші укриття облаштували у 89 школах Одеси. Всього на початок року у місті працює 121 заклад загальної середньої освіти: 120 — за змішаною формою навчання та один — дистанційно, йдеться у відповіді Департаменту освіти і науки Одеської міської ради на інформаційний запит «НикВести».

Водночас у селі Дачне Одеської області збираються побудувати бомбосховище у дитсадку. Роботи оцінили у понад 27,4 мільйонів гривень.

Також нагадаємо, що в одеському районі Аркадія встановили перше мобільне укриття для тимчасового перебування під час повітряної тривоги.

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