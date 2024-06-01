Бурдж Халіфа, Дубаї. Фото з відкритих джерел

Американське архітектурне бюро Skidmore, Owings & Merrill LLP (SOM) розробляє способи будівництва хмарочосів, які зможуть накопичувати енергію за допомогою гравітації.

Про це пише Ліга з посиланням на західні ЗМІ.

Компанія, що спроєктувала найвищу будівлю у світі — вежу Бурдж Халіфа заввишки 828 метрів у Дубаї — розробила серію прототипів, в яких для підіймання масивних блоків використано електродвигуни. Вони створюють потенційну енергію, яка може бути перетворена на електрику у разі опускання блоків.

Конструкції ґрунтуються на технології, розробленій Energy Vault Holdings Inc. (швейцарська глобальна компанія, яка спеціалізується на продуктах довгострокового зберігання енергії на основі гравітації та кінетичної енергії) як альтернатива літій-іонним батареям та іншим типам хімічних елементів.

Швейцарці шукають партнерів-розробників, зацікавлених у зменшенні забруднення парниковими газами від будівель, на які, за оцінками ООН, припадає майже 40% глобальних викидів.

Концепція аналогічна тій, що широко використовується в помпових гідроелектростанціях. Цього місяця Energy Vault завершила свій перший великий проєкт неподалік від Шанхаю — автономну систему зберігання, яка може постачати до 25 мегаватів електроенергії протягом чотирьох годин.

Інші компанії тестують нові типи гравітаційних систем зберігання, зокрема й ті, що використовують занедбані нафтові свердловини та шахти.

Нагадаємо, скелелаз, відомий як французька «людина-павук», відзначив своє 60-річчя, піднявшись на 48-поверховий хмарочос без захисного спорядження.