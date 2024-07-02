Один з дитсадків Миколаєва, травень 2023 року, фото «НикВести»

До кінця 2024 року ще у трьох дитячих садочках Миколаєва планують облаштувати найпростіші укриття. Ці роботи обійдуться в 10,1 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Йдеться про ремонт укриттів в дитячому садочку №133 (3,2 мільйона гривень), дитячому садочку №134 (3,1 мільйона гривень) та дитячому садочку №37 (3,6 мільйона гривень). Замовник робіт – комунальне підприємство «Захист» Миколаївської міської ради.

Підрядники мають відремонтувати найпростіші укриття у садочках до 31 жовтня 2024 року. Вони, відповідно до тендерної документації, має відремонтувати підлогу, стіни та стелю, виконати оздоблювальні роботи, відремонтувати бетонні сходи, встановити сантехніку, баки для води, прокласти трубопроводи, встановити металопластикові двері встановити світильники та розетки, встановити вентилятори та прокласти повітроводи.

Наразі триває процес подачі тендерних пропозицій, підрядника обиратимуть після 4 липня.

Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

Наразі зі 142 шкіл та дитячих садочків у Миколаєві укриттями облаштовано 37 навчальних закладів. У кінці грудня 2023 року комісія рекомендувала до відкриття ще сім закладів освіти, де облаштовані укриття.

В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.

Нагадаємо, цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, що школи міста працюють онлайн, оскільки вони досі є цілями для російської армії.Також Віталій Кім пояснив, що рішення про офлайн-роботу міських шкіл прийматиме Офіс Президента та Міністерство освіти.

Де на Миколаївщині є офлайн-освіта?

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ. Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.