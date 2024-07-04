Укриття у миколаївському ліцеї №55. Архівне фото НикВести

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради за 1 мільйон 566,5 тисячі гривень планує відремонтувати укриття у дитячому центрі позашкільної роботи у Корабельному районі міста.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Облаштувати укриття у навчальному закладі підрядник має до 30 вересня поточного року. Спочатку підрядник має виконати ряд демонтажних робіт зокрема розібрати підлогу, відбити штукатурку, очистити стелю, прибрати електропроводку, лампи та датчики.

У трьох приміщеннях укриття підрядник має оновити стіни, стелю, підлогу та встановити протипожежні двері. Також там мають облаштувати два входи, медичний пункт та санвузол. Разом з цим в підвалі мають провести нові труби каналізації, зробити нове опалення та вентиляцію.

Наразі триває процес подання пропозицій, аукціон запланований на 15 липня.

Тендер на ProZorro. Скриншот

Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

Наразі зі 142 шкіл та дитячих садочків у Миколаєві укриттями облаштовано 37 навчальних закладів. У кінці грудня 2023 року комісія рекомендувала до відкриття ще сім закладів освіти, де облаштовані укриття.

В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.

Нагадаємо, цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, що школи міста працюють онлайн, оскільки вони досі є цілями для російської армії.Також Віталій Кім пояснив, що рішення про офлайн-роботу міських шкіл прийматиме Офіс Президента та Міністерство освіти.

Де на Миколаївщині є офлайн-освіта?

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ. Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.