Село Посад-Покровське на межі Херсонської та Миколаївської областей 8 місяців було на лінії зіткнення. Щодня жителі села нараховували від 350 до 500 прильотів.

Про це заступниця старости Посад-Покровського Лариса Соколова розповіла в репортажі «НикВести» «Посад-Покровське: Село, яке вижило під обстрілами».

Заступниця старости Посад-Покровського Лариса Соколова. Скриншот з репортажу

Під час бойових дій у селі, де проживало лише 20 людей, жителі використовували незвичайний метод для підрахунку обстрілів.

— Ті люди, що залишилися, ставили палички на листочках. Нараховували від 350 до 500 прольотів за день, — розповіла жінка.

Через обстріли у Посад-Покровському половина з тисячі будинків селища були зруйновані повністю, а інші – частково постраждали.

Зруйноване село Посад-Покровське. Скриншот з репортажу

Раніше «НикВести» відвідали селища Лупареве та Лимани. При життя населених пунктів в умовах війни та відновлення дивіться у репортажі «Як жити в селі, коли через річку окупанти».

Також «НикВести» побували у деокупованій Максимівці на Миколаївщині та з'ясували, як зруйноване село Максимівка змінилося за рік після окупації.

У селі Тернові Поди Миколаївської області «НикВести» поспілкувалися з родиною, яка прихистила 24 коти та 13 собак, яких господарі покинули в окупації.