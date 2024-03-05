Витрачав «донати» на онлайн-казино: харків’янина підозрюють у шахрайстві / Фото: Харківська обласна прокуратура

Харків’янина, який збирав «донати» для військових ЗСУ, а потім витрачав їх на онлайн-казино, судитимуть за шахрайство. Його підозрюють в обмані понад 20 людей і заволодінні майже 150 тисячами гривень.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 39-річний мешканець Харкова у 2022 році під виглядом волонтера публікував у соціальних мережах оголошення про збір грошей начебто на потреби Збройних сил України.

«Добродій» збирав гроші з небайдужих українців на дрон, бронежилети, рації, каски, генератор, акумулятори тощо», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ділок маніпулював гучними заголовками, такими як «для бійців, які стоять під Харковом», «для військових, які боронять Бахмут».

За словами правоохоронців, отримані від благодійників гроші він не перераховував на потреби української армії, а привласнював. Встановлено, що гроші він витрачав на ігри в онлайн-казино.

«Всього харківʼянин ошукав понад 20 громадян. Загальна сума, якою заволодів шахрай, складає майже 150 тисяч гривень», — повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, у Дніпрі правоохоронці викрили роботу потужного шахрайського кол-центру, в якому викрадали гроші з рахунків українців, які працюють у Польщі.