Станом на 26 березня з початку року в Миколаївській області надійшло екологічного податку у сумі 9,8 мільйона гривень.
Про це повідомило Головне управління Державної податкової служби у Миколаївській області
Зокрема до державної казни спрямовано 6,5 мільйонів гривень, до місцевих бюджетів – 3,3 мільйона.
Екологічний податок сплачується підприємствами за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти, розміщення та тимчасове зберігання відходів, у тому числі радіоактивних.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль відреагував на останній наш матеріал щодо його скандального рішення — дозволити скид шахтних вод держпідприємству «Кривбасшахтозакриття» у ріку, з якої отримує воду Миколаїв.
Як ми повідомляли раніше, державне підприємство «Кривбасшахтозакриття», що знаходяться вище за течією місця забору води для Миколаєва, скинуло в річку воду зі своїх відстійників. Дозвіл зробити це до 15 березня 2024 року йому надав Кабінет Міністрів України, про що свідчить відповідне розпорядження «Про скидання надлишків зворотних вод у річку Інгулець». Фактично мова йде про воду, яку після використання за допомогою технічних споруд підприємства повертають у річки у вигляді стічної, шахтної, кар'єрної чи дренажної води. В підписаному премʼєр-міністром Денисом Шмигалем розпорядженні вказано, що скиди потрібні «для запобігання виникненню аварійної ситуації на гідротехнічних спорудах Криворізького басейну, зокрема, яка може виникнути внаслідок терористичних актів з боку держави-агресора».
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Станом на 26 березня з початку року в Миколаївській області надійшло екологічного податку у сумі 9,8 мільйона гривень.
Про це повідомило Головне управління Державної податкової служби у Миколаївській області
Зокрема до державної казни спрямовано 6,5 мільйонів гривень, до місцевих бюджетів – 3,3 мільйона.
Екологічний податок сплачується підприємствами за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти, розміщення та тимчасове зберігання відходів, у тому числі радіоактивних.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль відреагував на останній наш матеріал щодо його скандального рішення — дозволити скид шахтних вод держпідприємству «Кривбасшахтозакриття» у ріку, з якої отримує воду Миколаїв.
Як ми повідомляли раніше, державне підприємство «Кривбасшахтозакриття», що знаходяться вище за течією місця забору води для Миколаєва, скинуло в річку воду зі своїх відстійників. Дозвіл зробити це до 15 березня 2024 року йому надав Кабінет Міністрів України, про що свідчить відповідне розпорядження «Про скидання надлишків зворотних вод у річку Інгулець». Фактично мова йде про воду, яку після використання за допомогою технічних споруд підприємства повертають у річки у вигляді стічної, шахтної, кар'єрної чи дренажної води. В підписаному премʼєр-міністром Денисом Шмигалем розпорядженні вказано, що скиди потрібні «для запобігання виникненню аварійної ситуації на гідротехнічних спорудах Криворізького басейну, зокрема, яка може виникнути внаслідок терористичних актів з боку держави-агресора».