Американські художники створили у Миколаєві два мурали, скриншот із сюжету «5 каналу»

У Миколаєві на стінах зруйнованих будинків американські художники створили два мурали.

Про це повідомили кореспонденти 5 каналу.

Вперше художники потрапили до України ще минулого року й розписали стіни будинків в Ірпені, Бучі, Харкові та Ізюмі. Цього року вони вже встигли побували на Донеччині, в Одесі та Миколаєві.

«Роботи, які ми створюємо, вони про Україну та український народ. Вони створюються для того, щоб підтримати людей і створити нові спогади в їхньому розумі. Миколаїв — дуже важливе і гарне місце в Україні. Це місто, яке стримувало російський напад. Ми дуже хотіли б відвідати Миколаїв і створити дві чудові роботи», — сказала координаторка проєкту «Стійкі кольори» Катерина Тимченко.

Синьо-жовтні кросівки, скриншот із сюжету «5 каналу»

Композиція на якій зображено синьо-жовті кросівки наголошує, що Миколаїв є українським містом і кожен, хто змушений був його залишити, ще обов’язково повернеться.

«Ми хочемо створити нові спогади для людей, які відстоюють Україну ціною своїх життів. Ми створюємо стінописи в різних містах, біля дитячих майданчиків, на розтрощених будівлях і в місцях, де найбільше людей. Ми робимо це для того, щоб підтримати їх і принести радість в їхнє життя», — заявив фільмейкер Тристан Джордан.

Після Миколаєва митці планують поїхати до Херсону.

Нагадаємо, у Миколаєві семеро авторів подарували місту новий мурал неподалік від скверу «Серце міста». Авторами стінопису стали: Олена та Дмитро Волошини, Катерина Волинець, Олена Поліщук, Аліна Косова, Антоніна Лемешко та Світлана Пашковська. Вони зазначають, що ідея полягає в тому, що в темні часи війни хочеться трохи світла, добра, аби це несло радість людям і трохи висмикувало з ситуації, в якій ми зараз живемо.