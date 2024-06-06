Ілюстраційне фото. Колаж «НикВести»

Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков винайшов яким чином можна посилити українську ідентичність памʼятці архітектури національного значення Офіцерське зібрання. Він запропонував розмалювати ДОФ оформити будівлю таврійським розписом та використати при оздобленні жовто-сині кольори.

Про це розповів у середу, 5 червня, під час брифінгу головний архітектор Миколаєва Євген Поляков, пишуть «НикВести».

Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков

Євген Поляков пояснив, що реконструкція ДОФу вимагає не лише відновлення фізичного стану будівлі, але й надання нової функціональності, щоб вона могла служити місту постійно.

— Проблематика ДОФу досить різноманітна. Це як і архітектурна руйнація, і естетична привабливість через фізичний стан, так і не відповідність сучасним вимогам взагалі до будівель. Головна проблема зараз, окрім фізичного стану, є відсутність чіткої функції, як це будівля буде використовуватися. Ми звикли до того, що там з'явилась культура, але культура така, скажімо так, емоційна, тобто вона сьогодні є, завтра нема, а у нас є потреба, щоб це місце працювало завжди, – розповідає Євген Поляков.

Головний архітектор вважає, що якщо застосувати при реконструкції ДОФу таврійський розпис, відомий на Миколаївщині, разом із традиційними українськими кольорами це буде не лише елементом декору, але й втіленням української культурної спадщини.

— Що ми хочемо зробити? Ми хочемо, щоб проєкт з створення на базі ДОФу центру водопостачання півдня України був одним із кроків у відновленні міста Миколаєва. Думаю, що всі вже бачили наш таврійський розпис, який притаманний Миколаївщині, і кольори є жовто-сині притаманні українцям. І ці пейзажі на розписі — це не пейзажі Греції або якихось інших країн. Це наша Миколаївщина, і у нас завжди була діяльність аграрного комплексу, і виноробство, своя кераміка і живопис, і це все передається і в архітектурі, і в оформленні будівель, – зауважив він.

Крім того, в пресслужбі Миколаївської міської ради також повідомили, що при відновленні об'єкта планують застосовувати таврійський розпис як елемент повернення південно-української ідентичності місту.

Скриншот з презентації щодо реновацції Будинку Офіцерів флоту

Таврійський розпис: флористична тематика. Художник: Любов Паранюк Таврійська матула — символ Долі. Художник: Любов Паранюк

Таврійський розпис — напрямок образотворчого мистецтва, сформований на Кінбурнській косі (Миколаївщина) як засіб декору екстер'єру житлових будинків. Такий розпис використовували жінки-мазальниці, які білили в сивий туман та розписували хати на Кінбурнському півострові. Елементи цього південного розпису збереглися на кераміці й картинах, прикрасах та одязі, у вишивці, предметах домашнього інтер’єру.

Крім того, головний архітектор Миколаєва запропонував перетворити Миколаївський будинок Офіцерів флоту на науково-культурний центр, в якому зʼявиться дослідницька секція для вирішення проблем водопостачання на півдні.

ДОФ в історії Миколаєва

Будинок офіцерів флоту звели в 1824 році за наказом командира Чорноморського флоту Олександра Грейга для організації дозвілля офіцерів-моряків та їхніх сімей. 30 серпня 1890 року в ДОФі відбувся прийом, присвячений 100-річчю Миколаєва, про що писали «НикВести» в матеріалі «Чи матиме миколаївський ДОФ шанс на відродження?».

З початку повномасштабного вторгнення ДОФ став осередком допомоги небайдужих миколаївців в обороні міста. Перше, до чого долучились містяни — виготовлення коктейлів Молотова та блокпостів. Вже пізніше Будинок офіцерів флоту трансформувався у волонтерський хаб, куди приносили речі, медикаменти, допомогу для військових.

Будинок офіцерів флоту, архівне фото «НикВести» Будинок офіцерів флоту, архівне фото «НикВести» Будинок офіцерів флоту, архівне фото «НикВести»

Будинок офіцерів флоту сьогодні

В кінці серпня 2020 року Володимир Зеленський вирішив включити ДОФ до переліку об'єктів «Великої реставрації» на пропозицію голови парламентської фракції «Слуги народу» Давида Арахамії. Однак у березні 2021 року «НикВести» повідомили, що ДОФ не включили до проекту президента, тому що на нього не зроблено проектно-кошторисну документацію, а представники місцевої влади не визначилися з тим, що там має розміщуватися.

Голова ОДА Віталій Кім повідомляв, що проблема з будівлею Будинку офіцерів флоту полягає також у тому, що влада не знає, як її використати. На той момент, за його словами, мова йшла про можливе розміщення там п'ятизіркового готелю.

Перед початком російської агресії 4 лютого 2022 року в управлінні культури Миколаївської міськради заявили, що на державному рівні рішення внести Будинок офіцерів флоту до переліку об'єктів «Великої реставрації» ухвалено.

В червні 2023 року очільник Миколаївської облради Антон Табунщик заявив, що звертався до міськради, аби вона передала ДОФ у спільну власність територіальних громад Миколаївщини. Він додав, що будівлю можна відреставрувати та розмістити там апарат і сесійну залу. Також там хочуть облаштувати кілька департаментів і обласної адміністрації.

Натомість координатор волонтерського штабу «ДОФ» Володимир Алєксєєв каже, що Будинок офіцерів флоту в Миколаєві має залишитись громадським простором, а не стати черговим бізнес-центром, рестораном чи житловим комплексом.