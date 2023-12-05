Фінляндія має намір збільшити виробництво боєприпасів для озброєння України.

Як інформує Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр оборони Антті Хяккянен.

«Ми завершили переговори про те, як Фінляндія буде і далі нарощувати виробництво боєприпасів для озброєння України. Це рішення буде ухвалено найближчим часом», — сказав Антті Хяккянен.

Він зазначив, що це питання, ймовірно, буде вирішено до Різдва.

«Плани готові. Наразі публікується план зі значного збільшення виробництва боєприпасів. Намір полягає в тому, щоб підтримати Україну ще сильніше, ніж зараз. Водночас ми будемо й надалі підвищувати готовність Фінляндії та країн Північної Європи до виробництва боєприпасів», — сказав Антті Хяккянен.

Виробництво боєприпасів буде збільшено на десятки мільйонів євро, зазначив очільник військового відомства.

Нагадаємо, що Фінляндія готує план повоєнного відновлення України. Першу його частину буде представлено до кінця поточного року.