З 1 вересня Міністерство освіти та науки України рекомендує вищим навчальним закладам та коледжам, які не розташовані в зонах бойових дій перейти на очний формат навчання.
Про це йдеться в листі Міністерства освіти та науки України.
Зазначається, що епідемія Covid-19, а потім і збройна агресія проти України призвели до незаперечного зниження якості освіти.
У документі наголошується, що рекомендація не стосується закладів освіти, розміщених на територіях, які перебувають в зонах бойових дій, зокрема в зонах досяжності вогню ворожих реактивних систем залпового вогню та систем типу С-300.
Впродовж літа в МОН пропонують управлінню навчальних закладів прийняти максимальні зусилля для облаштування укриттів у вишах, щоб повернуться на очне навчання. Попри рекомендацію, заклади будуть самі визначати: переходити в аудиторії чи ні.
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З 1 вересня Міністерство освіти та науки України рекомендує вищим навчальним закладам та коледжам, які не розташовані в зонах бойових дій перейти на очний формат навчання.
Про це йдеться в листі Міністерства освіти та науки України.
Зазначається, що епідемія Covid-19, а потім і збройна агресія проти України призвели до незаперечного зниження якості освіти.
У документі наголошується, що рекомендація не стосується закладів освіти, розміщених на територіях, які перебувають в зонах бойових дій, зокрема в зонах досяжності вогню ворожих реактивних систем залпового вогню та систем типу С-300.
Впродовж літа в МОН пропонують управлінню навчальних закладів прийняти максимальні зусилля для облаштування укриттів у вишах, щоб повернуться на очне навчання. Попри рекомендацію, заклади будуть самі визначати: переходити в аудиторії чи ні.
Раніше повідомлялось, що у Миколаєві починають працюватидитячі садки у Заводському та Корабельному районі. Загалом їх можуть відвідувати 800 дітей.