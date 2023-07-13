З 1 вересня Міністерство освіти та науки України рекомендує вищим навчальним закладам та коледжам, які не розташовані в зонах бойових дій перейти на очний формат навчання.

Про це йдеться в листі Міністерства освіти та науки України.

Зазначається, що епідемія Covid-19, а потім і збройна агресія проти України призвели до незаперечного зниження якості освіти.

У документі наголошується, що рекомендація не стосується закладів освіти, розміщених на територіях, які перебувають в зонах бойових дій, зокрема в зонах досяжності вогню ворожих реактивних систем залпового вогню та систем типу С-300.

Впродовж літа в МОН пропонують управлінню навчальних закладів прийняти максимальні зусилля для облаштування укриттів у вишах, щоб повернуться на очне навчання. Попри рекомендацію, заклади будуть самі визначати: переходити в аудиторії чи ні.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві починають працюватидитячі садки у Заводському та Корабельному районі. Загалом їх можуть відвідувати 800 дітей.