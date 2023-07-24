На Миколаївщині з 17 по 23 липня 2023 року проводять ремонт дорожнього покриття на ділянках 7 місцевих автодоріг Миколаївської області.

Про це повідомили в державному підприємстві «Агенція місцевих доріг Миколаївської області».

Зазначається, що підприємство виконує роботи ям та дефектів покриття на таких маршрутах:

Братське — Вознесенськ;

Олександрівка — Трикрати — Актове;

Веселинове — Покровка;

Криве Озеро — Михалкове;

Одеса — Новоазовськ — Первомайське до автодороги Засілля-Киселівка;

Основі ремонтні роботи, які виконують на вказаних ділянках: фрезерування зруйнованого покриття, заміна основи з використання щебенево-піщаної суміші, вирубка порослі та корчування кущів на узбіччях дороги, ремонт покриття картами з використанням асфальтобетонної суміші, формування відкосу, планування та підтягування узбіч.

Раніше повідомлялося, що Адміністрація Центрального району Миколаєва оголосила тендер на послуги з механізованого вакуумного прибирання проїжджої частини доріг від бруду, сміття, піску з вивозом сміття. Орієнтовна вартість закупівлі — 4 мільйони 110 тисяч гривень.

Також адміністрація Заводського району Миколаєва оголосила повторний тендер на послуги з механізованого вакуумного та вологого прибирання доріг. Орієнтовна вартість закупівлі — 7 мільйонів 752 тисячі гривень.