Вчора, 1 грудня, російські війська завдали артилерійських обстрілів по Куцурубській та Очаківській громаді.
Постраждалих немає, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Зазначається, що 1 грудня, о 13:31 ворог завдавав артилерійських обстрілів по селу Солончаки Куцурубської громади.
Також вночі, орієнтовно о 00:15 ворожих обстрілів зазнала відкрита територія між селами Солончаки та Дмитрівка.
Вночі, 2 грудня, о 00:05 обстріли фіксувалися акваторією Очаківської громади.
Нагадаємо, що вночі, з 30 листопада на 1 грудня, силами та засобами протиповітряної оборони в Миколаївській області було знищено сім ворожих БпЛА типу «Shahed-131/136».
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Вчора, 1 грудня, російські війська завдали артилерійських обстрілів по Куцурубській та Очаківській громаді.
Постраждалих немає, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Зазначається, що 1 грудня, о 13:31 ворог завдавав артилерійських обстрілів по селу Солончаки Куцурубської громади.
Також вночі, орієнтовно о 00:15 ворожих обстрілів зазнала відкрита територія між селами Солончаки та Дмитрівка.
Вночі, 2 грудня, о 00:05 обстріли фіксувалися акваторією Очаківської громади.
Нагадаємо, що вночі, з 30 листопада на 1 грудня, силами та засобами протиповітряної оборони в Миколаївській області було знищено сім ворожих БпЛА типу «Shahed-131/136».