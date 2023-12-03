У Баштанському районі Миколаївщини 2 грудня водій Ford Mondeo не впорався з керуванням та з’їхав у кювет і перекинувся, його затиснуло в машині. Чоловіка деблокували рятувальники.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України у Миколаїській області.
ДТП сталася на автодорозі «Т-1508» у бік міста Снігурівка. За даними ДСНС, водія легкового автомобіля затиснуло конструктивними елементами транспортного засобу.
«За допомогою спецобладнання рятувальники деблокували постраждалого та передали медикам. Водія госпіталізовано каретою швидкої допомоги до лікарні», — розповіли рятувальники.
Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, що 20 листопада на в’їзді в село Возсіятське Вознесенського району сталася ДТП за участі пасажирського мікроавтобуса, вантажного фургона та легковика.
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У Баштанському районі Миколаївщини 2 грудня водій Ford Mondeo не впорався з керуванням та з’їхав у кювет і перекинувся, його затиснуло в машині. Чоловіка деблокували рятувальники.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України у Миколаїській області.
ДТП сталася на автодорозі «Т-1508» у бік міста Снігурівка. За даними ДСНС, водія легкового автомобіля затиснуло конструктивними елементами транспортного засобу.
«За допомогою спецобладнання рятувальники деблокували постраждалого та передали медикам. Водія госпіталізовано каретою швидкої допомоги до лікарні», — розповіли рятувальники.
Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, що 20 листопада на в’їзді в село Возсіятське Вознесенського району сталася ДТП за участі пасажирського мікроавтобуса, вантажного фургона та легковика.